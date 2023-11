Kultúra

Átadták a 20. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál díjait

A Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon idén 5 kategóriában hirdettek ki díjakat. A nemzetközi versenyben két díjat is osztottak: a legjobb emberi jogi dokumentumfilm díját A Dmitrijev-ügy nyerte, a legjobb dokumentumfilmnek járó elismerést pedig az Aranyásók kapta - közölték hétfőn az MTI-vel a szervezők.



A jubileumi, 20. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál vasárnapi díjátadóján a legjobb magyar filmnek járó elismerést Somogyvári Gergő Fanni kertje című alkotása kapta. A fesztivál a nyertes filmekkel a mozikban szerdáig, online pedig december 10-ig folytatódik - áll a közleményben.



A tájékoztatás szerint a legjobb emberi jogi dokumentumfilmet egy nemzetközi hallgatóból álló ötfős diákzsűri választotta ki. A holland Jessica Gorter rendezése, A Dmitrijev-ügy című film főszereplője a sztálinista terror áldozatainak tömegsírjait kutatta az orosz hatóságok akarata ellenére, míg végül letartóztatták és 15 évi kényszermunkára ítélték.



A zsűri egy különdíjat is átadott Pascale Bourgaux Hawar, száműzött gyermekeink című alkotásának.



A szekció nemzetközi zsűrije a legjobb dokumentumfilm címmel Boubacar Sangaré első egészestét dokumentumfilmjét, az Aranyásók című alkotást díjazta.



A kategória különdíjasa Ibrahim Nash'at Hollywoodgate című munkája lett.



A zsűri által legjobbnak ítélt magyar film díját Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával adták át. A legjobb magyar dokumentumfilm Somogyvári Gergő Fanni kertje című alkotása lett. Különdíjat kapott Lőrinczy Lia Aki még lehetek című filmje.



A Doc Future Diák- és elsőfilmes versenyt is nemzetközi zsűri értékelte. A zsűri a különdíjat Paczolay Zsófia Budapest siló művének ítélte. A Doc Future díj nyertese Tea Vidovic Dalipi Snajka: elvárások naplója lett.



A Képkereső versenyszekciókban a különdíjat Damir Markovina Menekülők című filmje nyerte, a zsűri a New Frontier díjat Cyril Aris Tánc a vulkán peremén című művének ítélte.



A klímaváltozás emberi jogi összefüggéseire reflektálva a Verzió az Antropocén szekcióba a Föld jövőjéért aggódó dokumentaristák alkotásait válogatta be. A különdíjat Jacquelyn Mills A magány földrajza című alkotása nyerte. A legjobb környezetvédelmi dokumentumfilm Sarvnik Kaur Árral szemben című filmje lett - olvasható a közleményben.