Kultúra

Száz év után került elő egy ismeretlen Tihanyi Lajos kép

Száz éves után került elő egy ismeretlen Tihanyi Lajos kép, a Tájkép Margit híddal című festményt december 2-tól a közönség is megtekintheti, majd december 16-án árverésre kerül a Virág Judit Galéria téli aukcióján - közölte a galéria pénteken az MTI-vel.



Tihanyi Lajos (1885-1938) az egyik legkeresettebb klasszikus magyar festő. A hallássérült művész Pont Saint-Michel című festménye 220 millió forintért kelt el 2017-ben a Virág Judit Galéria árverésén, amely akkor a magyar aukciók történetének harmadik legmagasabb eladásának számított. Tihanyi Lajos az úgynevezett százmilliós klub tagja, mindössze néhány olyan festő van a magyar művészettörténetben, akinek az alkotásai rendre elérik a 100 millió forintos határt.



A most előkerült festmény a szakértőket is meglepte, mivel a semmiből tűnt fel. A kép csaknem 100 éven keresztül egy magyar család rejtett kincse volt, miközben a monográfiákban csak utalásszerűen szerepelt. Megtisztítását követően egy különleges intenzitású, fénnyel telített kolorit tűnt elő az elsárgult lakkréteg alól, amely megmutatta a festmény üde hangulatát.



A festmény Budapest történetének egyik legdrágább és leglátványosabb magánpalotáját, Wagner János építész egykori villáját ábrázolja, miközben a Duna és a Margit híd is látszik a távolban. A villa Gül baba türbéjét öleli körbe. A Wagner-villát 1969-ben bontották le, de Tihanyi a kép festésekor, az első világháború kitörése előtt még teljes pompájában látta és festette le.



"A kép értékét növeli, hogy rendkívül ritka a budapesti tematika a Tihanyi életműben, és általában a magyar klasszikus festészet legmagasabb szintjén is. Tihanyi ízig-vérig nagyvárosi festő volt, megihlette a nagyváros nyüzsgése. Ez a kép a tízes évekbeli festészetének szintézise. Tihanyi ekkorra tökélyre fejlesztette a rálátásos perspektívát, a szóban forgó festmény három osztatú tere megmutatja a villát, a türbét és a Dunát is. Igazi konstruktív expresszionista remekműről beszélünk" - idézi Kelen Annát, a Virág Judit Galéria művészettörténészét a közlemény.



A most előkerült festmény további különlegessége, hogy készült egy párja, amelyről mindössze egy fekete-fehér fénykép maradt fenn. Ez a fotó a festő hagyatékából ismert, és egy csaknem azonos tájképet ábrázol, amelynek holléte szintén nem tudható. Tihanyi gyakran készített vázlatot a leendő képeiről, ezért Kelen Anna szerint a fotón megörökített alkotás lehetett a vázlat, míg a most előkerült festmény maga a főmű. Tihanyi Lajos egy másik "duplikációja" a Szajna-parti Pont Saint-Michelről készült, ez az a kép, amely 220 millió forintért kelt el.



A Tájkép Margit-híddal című festmény a Virág Judit Galéria klasszikusokat felvonultató árverésének kiemelt darabja lesz december 16-án a Kongresszusi Központban. A kép 80 millió forintos kikiáltási árról indul, az aukció további darabjaival együtt december 2-tól két héten át a közönség is ingyenesen megtekintheti a Falk Miksa utcai galériában.