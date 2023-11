Kultúra

"Varázskastéllyá" változik az adventi időszakra a gyulai Almásy-kastély

Karácsonyi varázskastély címmel adventi programsorozat kezdődik a gyulai Almásy-kastélyban december másodikán - közölte a kastélyt üzemeltető Erkel Ferenc NKft. pénteken az MTI-vel.



A kastélyparkban december 2-tól január 7-ig két fotópont és szombatonként karácsonyi vásár várja a látogatókat. December 2-án ugyanitt a Bizseri Bábcsoport karácsonyi előadása lesz látható; december 9-én Szabó Hunor ad elő karácsonyi dalokat, majd a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kamarakórusa koncertezik. December 16-án a Calliope Színjátszó Kör előadásában a Karácsonyi történet című előadás tekinthető meg; december 23-án pedig az Erkel Ferenc Vegyeskar ad koncertet.



A kastély karácsonyfája a télikertben lesz, ahol egy téli falut ábrázoló terepasztalt, valamint egy hatalmas diótörőt is láthatnak az ide látogatók - írták a közleményben.



A kastély Stefánia-szárnyában, a Csemegetárban pedig műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők: a négy adventi szombaton mézeskalácsházikókat és fenyődíszeket, adventi koszorút és grincsfát is készíthetnek, emellett segítséget kaphatnak a sült húsok mellé tálalható szószok elkészítésében, valamint az ajándékok csomagolásában is.



Az Almásy-kastély idén is cipősdoboz gyűjtőpont, a rászoruló gyermekeknek szánt csomagokat november 24. és december 18. között várják a kastély fogadóterében - olvasható a közleményben.