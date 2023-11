Kultúra

Ünnepi akció és adventi családi program a Nemzeti Múzeumban

Ingyenes tárlatvezetések és kincskereső programok várják a gyerekcsoportokat december 1. és 20. között az ünnepi akción, december 9-én Csengőszó címmel adventi családi nappal készül a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Budapesten.



A december elsején induló akcióra olyan szervezetek, alapítványokat várnak, amelyek rászoruló gyermekekkel (7-14 év) foglalkoznak - tájékoztatta az MNM az MTI-t.



Mint írják, múzeum és egy édesipari magyar vállalat közös akciójában a 7-14 év közötti gyerekcsoportok ingyenes tárlatvezetéseken, kincskeresőprogramokon vehetnek részt, valamint édesség-ajándékcsomagot kapnak a közeledő ünnep alkalmából.



Az intézmény múzeumpedagógusai változatos témákkal készülnek a gyerekeknek. Keddenként és péntekenként a tárlatvezetéseken a résztvevő csoportok olyan témák közül választhatnak, mint a Magyar Királyság fénykora: a középkor, valamint A török kori Magyarország, vagy a Római Lapidárium. Megismerhetik a múzeum kiállításait az államalapítástól az ország három részre szakadásáig, a mohácsi csatától Buda visszafoglalásáig, de a római mindennapokról is többet tudhatnak meg a résztvevők.



A kutatófüzetek segítségével minden nap (hétfő kivételével) kincskereső programokat is szervez az MNM. Ezekben a gyerekek felfedezhetik a Seuso-kincsek egyik darabján keresztül Akhilleusz, ókori görög hős történetét és a görög-római hősök mindennapjait. Emellett lesznek kalandjátékok is.



A gyerekcsoportok az utazásukhoz ingyenes vasúti kedvezményt igényelhetnek, erről a múzeum oldalán lehet tájékozódni.



December 9-én adventi családi napra várja az érdeklődőket az MNM Csengőszó címmel, ahol mindenki elmerülhet a századforduló karácsonyi hangulatában - áll a közleményben.