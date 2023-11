Kultúra

Clint Eastwood Georgiában forgatja új filmjét

A Juror No. 2 (Kettes számú esküdt) főszerepeit Nicholas Hoult és Toni Collette alakítja, de Kiefer Sutherland és Zoey Deutch is játszik majd a filmben. 2023.11.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 93 éves Clint Eastwood a georgiai Savannah-ban forgatja Juror No. 2 című filmjét - számolt be róla szerdán a People.com celebportál.



Az Oscar-díjas színész-rendező ezúttal nem játszik saját filmjében, a cikkhez készült fotón hosszú fehér szakállal látható a kamera mögött.



A Juror No. 2 (Kettes számú esküdt) főszerepeit Nicholas Hoult és Toni Collette alakítja, de Kiefer Sutherland és Zoey Deutch is játszik majd a filmben.



Hoult a címszereplőt alakítja, aki egy gyilkossági ügy tárgyalásán rájön, hogy felelős lehet az áldozat haláláért, és azzal az erkölcsi dilemmával szembesül, hogy feladja magát, vagy hagyja az ártatlan vádlottat elítélni. Collette a vádat képviselő ügyészt játssza.



Eastwood, aki négy Oscar-díjat is kapott filmjeiért producerként és rendezőként (Nincs bocsánat, Millió dolláros bébi), legutóbbi Cry Macho - A hazaút című filmjét 2021-ben mutatta be.