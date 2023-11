Ünnep

Felvonulással kezdődnek a Mikulás-napi programok Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás címmel Miklulás-napi programsorozat várja az érdeklődőket Hajdúszoboszlón - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az esemény december 5-én délután felvonulással indul a Művelődési Központ elől, majd énekes produkciók következnek.



Újdonság lesz idén a Manóbirodalom, amelyben játszótér, mini konyhák várják a látogatókat.



Szintén új elem a Mikulásposta, itt helyezik el a Mikulás óriás könyvét, amely csaknem 2 méter magas és egy helyi asztalos készíti el. A lapozható könyvbe azok a rajzok kerülnek bele, amelyeket a Művelődési Központ felhívására küldenek el a gyerekek. A Mikuláspostán a leveleiket is feladhatják a gyerekek a Jézuskának.



Este 7 órától Mikulás Discót szerveznek. Idén is mintegy ezer gyermeket ajándékoznak meg a szervezők, de a vendégek ingyen teát és mézes süteményt is kapnak - közölték.



A helyi iskolák és óvodák mellett idén civil szervezetek is díszítenek fel kis fenyőket, amelyeket - összesen 45 darabot - a Mikulás Otthonánál helyeznek majd el.



A szervezők emlékeztettek, az ország karácsonyfája az idén Hajdúszoboszlóról érkezik Budapestre: a mintegy 23,5 méteres, 40 éves fenyőfa a Kossuth téren lesz látható.