Kultúra

Húsznapos adventi forgataggal készülnek Békéscsabán

December 3-tól 23-ig számos ingyenes programmal várják az érdeklődőket Békéscsaba főterén a Csabai advent programsorozaton - tájékoztatta Varga Tamás alpolgármester szerdán az MTI-t.



Elmondta, nem véletlen az elnevezés, ugyanis nem a vásár, hanem a közösségi tér, a hangulatos találkozási, kikapcsolódási lehetőség biztosítása a legfontosabb célja a programsorozatnak. Tavaly nagyon népszerű volt a körhinta, idén kisvasút is lesz mellette, mindkettőt ingyen használhatják a gyerekek.



Évről évre igyekeznek bővíteni, fejleszteni a díszítő elemeket, idén a Jókai Színház előtt a fényfüzérek kihelyezése is újítás lesz, ahogy a bárányok állatsimogatója is a színház előtti téren - tette hozzá.



Varga Tamás elmondta, hogy tizenkét óvoda, kilenc iskola, hat civil szervezet és előadóművészi közösség - néptánc, vegyeskar, fúvósok - mutatkozik be hétköznaponként és hétvégén, minden nap azonos időpontban. Különlegesség lesz az óvónők kamarakórusa és egy iskolai zenekar fellépése.



A szombati napokon ismert előadók érkeznek Békéscsabára: Vásáry André, Janicsák Veca és Kökény Attila.



A Békés Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével minden szombaton ajándékkészítő népi kézműves játszóház és régimódi játszótér várja a legkisebbeket, akiknek vidám zenés gyermekműsorokkal, bűvészbemutatóval, tűzzsonglőr- és látványkovács-produkcióval is kedveskednek.



Az első vasárnap, a december 3-a a hagyományos gyertyagyújtásé, 10-én a Csabagyöngye Kulturális Központ Mikulás-fesztiválja, 17-én pedig a Jókai Színház műsora lesz repertoáron. A katolikus templomban december 7-én Gubik Petra, 15-én Alföldi Csaba orgonaművész ad koncertet, ezeket szeretnék kihangosítani a főtérre is.



Játékokkal is készülnek: lesz gyermekrajzpályázat és csúnyapulóver-verseny is.



A részletes programok Békéscsaba Facebook oldalán követhetők.