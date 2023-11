Kultúra

Negyven országból nyolcvan alkotást tűz műsorra a 20. Verzió

Negyven országból 80 alkotást tűz műsorára a 20. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál november 22. és 29. között Budapesten.



Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint az elmúlt évek kiemelkedő dokumentumfilmjei mellett Budapest témájú alkotások is láthatók lesznek a főváros 150. születésnapja alkalmából, a fesztivál vendége lesz egyebek mellett Peter Nestler, az egyik legegyedibb és legfontosabb német dokumentumfilmes, és ismét bemutatkoznak kísérleti VR-dokumentumfilmek is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A jubileumi fesztivál a Merre tartunk? kérdésre keresi a választ és a Toldi mozi mellett új helyszínként, a Corvin moziban is lesznek vetítések. A filmeket öt versenykategóriában és hét szekcióban láthatja a közönség.



A Verzió Specials visszatekintő programban négy különleges alkotást emelnek ki az elmúlt évek filmjeiből. Újra látható lesz román egészségügy korruptságát leleplező 2019-es dokumentumfilm, a Colectív, a 2015-ös Sonita című film, amely egy zenei karrierről álmodó afgán tinédzserről szól, akit édesanyja kiskorú menyasszonynak szán. A Nincs hova bújnod című doku egy ápoló életét mutatja be a közép-iraki "halál háromszögében", a Panaszbíróság pedig a pekingi panaszirodáról szól, ahova Kína minden tájáról azért érkeznek az emberek, hogy az őket ért igazságtalanságok ellen tiltakozzanak.



A nemzetközi versenyprogramban idén is a legérdekesebb emberi jogi kérdésekkel foglalkozó filmek kaptak helyet, az interszex emberektől a norvég erdőkig, bengáli jutaszövőktől a mélytengeri bányászatig.



A fesztiválon a nemzetközi versenyprogramban szereplő alkotások rendezőivel is találkozhat a közönség. Egyebek mellett Alisa Kovalenko kijevi rendezővel, akitől a Nem tűnünk el című dokumentumfilm lesz látható, amely öt, álmokkal és kérdésekkel teli ukrán tinédzserről szól, akiket a háború egyre közeledő jelenléte fenyeget, mégis képesek felismerni és ünnepelni az élet törékeny szépségét.



A fesztivál vendége lesz Ibrahim Nash'at egyiptomi filmrendező, aki a Hollywoodgate című filmjében a tálibokat követi egy éven át Afganisztánban, miközben azok kisajátítanak egy, amerikaiak által hátrahagyott fegyverraktárat, és fundamentalista milíciából nehézfegyverzetű katonai rezsimmé alakulnak.



Pascale Bourgaux Hawar, száműzött gyermekeink című filmjét kíséri a fesztiválra. Az Iszlám Állam 2014-ben több ezer jezidita nőt kényszerített szexrabszolgaságra. A nemi erőszakból fogant gyermekeket a jeziditák elutasítják. A filmben elsőként a közösségből egy anya titokban átkel a kurd határon, hogy találkozhasson négy éve nem látott lányával.

A rendezvényre látogat Peter Nestler rendező, forgatókönyvíró és producer, a háború utáni német film egyik legegyedibb és legfontosabb dokumentumfilmes alkotója, akitől nyolc rövidfilmet láthat a közönség.



Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából fővárosról szóló dokumentumfilmeket tűz műsorára a Budapesti város/arc/képek szekció. A Képkereső programblokk filmjei feszegetik és tágítják a dokumentumfilm konceptuális kereteit, és kísérleteznek a valóság újfajta képi megoldásaival.



A magyar versenyprogramban hét alkotást láthat majd a közönség. Először lesz látható Magyarországon Somogyvári Gergő Fanni kertje című alkotása, amely különdíjat nyert Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon. A film Fanniról, a családjából kitaszított 19 éves transz tinédzserről és Laciról, a hajléktalan egykori gyári munkásról szól. Fanni Laci erdei kunyhójában lel menedékre, aki lassacskán apafigurává válik számára.



A Balázs Béla-díjas Dobray György Habiszti - Csak azért is! című filmjében Józsefváros énekes iskolájában felfigyelnek a kamasz Attila sokrétű tehetségére. A fiú egy roma holokausztról készítendő táncprodukció főszereplője lesz, a film az érvényesülésért folytatott harcot mutatja be.



Fuchs Máté Keltető című dokumentumfilmje Mariannról, a 30 éves, magasan funkcionáló autista nőről szól, aki nagy reményekkel és eltökélten fordul az álma felé: létrehozni egy légylárvafarmot, ahol fenntartható módon lehet fehérjét előállítani.



Dér Asia Nem halok meg című dokuja egy hasnyálmirigyrákban szenvedő férfi küzdelmét mutatja meg, míg Hajnal Gergely Szabadítóban című alkotásában egy egykori drogfüggő bűnöző a börtönben töltött évek után újrakezdi az életét.



Mózes Gergely Mindhalálig című animációs dokumentumfilmje a Magyarországon alig ismert, embermentő katolikus papnövendék, Baranski Tibor és a vérgőzös gyilkos, Kun páter, a nyilas álszerzetes párhuzamos története az 1944-es budapesti ostrom árnyékában.



Lőrinczy Lia Aki még lehetek című rövid dokumentumfilmjének főszereplőjét, Vikit gyerekkorában bántalmazták, saját családtagjai pedig 18 évesen eladták, és csak sok év prostitúció után tudott elmenekülni. Új életet kezdett, férjhez ment, négy gyereke született, de küzdelmei korántsem értek véget. A film egy rendkívüli anya történetét meséli el, aki mindent túlélt, hogy a gyerekeivel legyen.



A Doc Future Diák- és elsőfilmes versenyben mutatkozik be Paczolay Zsófia Budapest siló című dokuja, amely Józsefet követi nyomon, aki naponta leereszkedik a tíz emelet mély tartályba.



A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál filmjeiből november 22. és 29. között Szegeden, Szombathelyen, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon és Pécsen is lesznek vetítések - áll a közleményben.