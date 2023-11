Szörnyű baleset

Hétéves kisfia szeme láttára szakadt le Besenczi Árpád ujja

Pénteken súlyos, maradandó sérülést szenvedett Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színész-igazgatója, akinek jegygyűrűje az Indul a bakterház című előadás egyik jelenetében beleakadt egy csavarba, a díszlet pedig letépte a művész fél ujját.



Besenczi felesége, Nagy Kornélia most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy férje - akit még péntek este megműtöttek - a körülményekhez képest jól van, sőt, vasárnap már egy tehetségkutatón volt zsűrielnök:



"Szombaton nagy fájdalmai voltak, valószínűleg elmúlt az adrenalin hatása. Ezt leszámítva jól viseli a történteket, bár most még sok mindenben segítségre szorul, tegnap például én vágtam össze az ételét neki. Televíziósként én is, színészként ő is valamilyen szinten a testünkből élünk, ezért nyilván megviseli őt ez a helyzet, ám nem csinál belőle komoly hiúsági kérdést. Már említette, hogy esetleg ujjimplantátummal lehetne helyettesíteni a hiányzó ujjpercet és akkor szinte észrevehetetlen lesz a hiány" - mondta Nagy Kornélia, aki hozzátette, fiúk, a hétéves Zsongor is szerepel a darabban, ezért kénytelen volt végignézni a balesetet:



"A hétéves kisfiunk is játszik a darabban, ő a padlásról végignézte, amint az édesapja kezéből ömlik a vér és összeesik a fájdalomtól. Nagyon okos kisfiú, hatalmas lélekjelenléte volt, nem omlott össze, bár látta, hogy nagy a baj. Engem a férjem hívott, miközben úton voltam a másik három gyerekkel, és nagyon megijedtem, mert azt hittem, a fiammal van baj. Hiszen ha a férjem hív, vele nem lehet gond... Mondta, hogy félbeszakadt az előadás, de ne aggódjak, majd elmondta, mi történt, én pedig sokkot kaptam."