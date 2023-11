Ünnep

A fővárosi karácsonyi vásárokban népszerűsítik a magyar borokat

A Magyar Bormarketing Ügynökség hat héten át a fővárosi karácsonyi vásárokban is népszerűsíti a magyar borokat - közölte az ügynökség. A Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ) a kiváló magyar borok nagyköveteként idén számos lehetőséget kínál a legkiemelkedőbb hazai termékek megismerésére, illetve kóstolására. Ezt a célt szolgálják a nyár óta folyamatosan zajló népszerűsítő kampányok, ugyanakkor a magyar bor már jelen van a fontosabb nemzetközi szakkiállításokon is - hangsúlyozták.



A Bazilika előtti Magyar Bor standnál naponta tematikus kóstolók keretében, kedvező áron fedezhető fel a hazai bortermelők kínálata. Emellett mintegy húsz, ikonikus magyar bor vásárolható meg palackos kiszerelésben, ami mellé hétvégente különleges karácsonyi meglepetés is kerül, így az érdeklődők a kóstolást akár összeköthetik a családtagoknak és barátoknak szánt karácsonyi ajándékok beszerzésével is.



A Szent István téren és a Vörösmarty téren, valamint a Városligetben található gasztronómiai egységekben bormenüvel is várják a vendégeket - tájékoztatott a MBÜ.



Pusztai Anita, a Magyar Bormarketing Ügynökség marketingigazgatója a közleményben kiemelte, a fővárosi adventi vásárok látogatóinak mintegy fele külföldi turista, mindez kiváló lehetőséget ad a Magyar Bor, mint márka nemzetközi népszerűsítésére.



Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos a közleményben az adventi időszak kereskedelmi fontosságára, valamint az ezt támogató kormányzati segítségre hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, hogy a közvetlenül termelőktől vásárolt, eredetvédett borokra vonatkozó reprezentációs adót eltörlő jogszabály november 16-án lépett életbe. Hozzátette, hogy közvetlenül ez után el is indult a Magyar Bormarketing Ügynökség vásárlásösztönző kampánya, amelynek fontos eleme a megjelenés a fővárosi adventi vásárokban.