Ókori római temetőt mutattak be a Vatikáni Múzeum területén

A pápai állam alatt húzódó, ókori római temetőt mutatta be Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója kedden a nemzetközi sajtó jelenlétében.

A Vatikáni Múzeum igazgatónője látványos gesztussal avatta fel az új régészeti helyszínt: kitárta azt a hatalmas bronzkaput, amely a pápai államot körülvevő falon található, de mostanáig ritkán nyitották meg.



Az úgynevezett Santa Rosa kapun juthatnak be a látogatók november 17-től a Vatikánváros alatt található nekropoliszba, amely pénteken és szombaton fogadja a közönséget előzetes internetes foglalással.



A temető a Kr. e. 1. századtól a Kr. u. 4. századig működött az ókori Rómából kivezető, via Triumphalis nevű országút mentén. A dombra épített - és ezért teraszosan kialakított - temetőben sorakozó több száz sírból negyven kripta maradt meg jó állapotban. Fennmaradtak a sírkamrák falát díszítő freskótöredékek, a padlókat borító mozaikdíszítések, a szarkofágokat borító borostyánkőlapok, a hamvakat őrző urnák, az olaj tárolására szolgáló cserépedények, valamint számos halotti felirat, márványszobor, használati tárgyak.



A közel ezer négyzetmétert lefedő régészeti helyszín egyedülállónak számít még Rómában is, mivel pár méterrel a mai talajszint alatt sétálhatnak a látogatók az ókori temető utcáin.



A Vatikán régészeti szempontból is értékes: a Szent Péter bazilika területén állt egykor Nero császár cirkusza, mellette az a római temető, ahol a cirkuszban keresztre feszített Pétert apostolt temették el.



A nekropolisz a pápai állam egy másik pontján terül el, és nem szolgált keresztény temetkezési helyként.