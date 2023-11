Kultúra

November végén nyílik meg a Deák téri karácsonyi vásár

November 24-én nyílik meg a Budapesti Karácsonyi Vásár és a Városháza Téli Élménypark, amelynek keretében a Deák Ferenc téren karácsonyi vásárral, a Városháza parkban pedig jégpályával várják a közönséget a szervezők.



November 24-től január 7-ig minden nap lehet majd korcsolyázni a Városháza parkban reggel 8 órától 20 óráig, míg csütörtöktől vasárnapig egy órával tovább, 21 óráig tartanak nyitva. A helyszínen a készlet erejéig korcsolyát is lehet majd kölcsönözni - közölte a programokat szervező Budapest Brand nZrt. az MTI-vel.



A Deák Ferenc téri vásárban és a Városháza parkban hagyományos karácsonyi édességeket, ételeket és italokat, valamint magyar kézműves termékeket lehet majd kapni.



December 3-án, az első adventi vasárnapon közös gyertyagyújtás lesz a Városháza parkban, december 6-án pedig ugyanitt Mikulás ünnepséget is tartanak.



A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciója is kitelepül a Városháza parkba, ahol december 18-ig várják a hátrányos helyzetű, vagy nehéz körülmények között élő gyerekek részére a cipősdobozba csomagolt hasznos és kedves ajándéktárgyakat, játékokat.