Kultúra

Képregényfesztivált rendeznek a szegedi Somogyi-könyvtárban

Kiállítások, előadások, kerekasztal-beszélgetések, örömrajzolás, gyermekprogramok, klasszikus és legújabb kínálatukat bemutató kiadók várják azokat, akik szombaton ellátogatnak a szegedi Somogyi-könyvtárba, ahol immár tizenötödik alkalommal rendeznek képregényfesztivált - tájékoztatta Andóczi Balogh Éva, a közgyűjtemény PR-munkatársa az MTI-t.



A fesztivál kiemelt témája a történelmi képregények világa. A téma neves szakértőit és művelőit hallgathatják meg az érdeklődők egy kerekasztal-beszélgetés keretében az egykor megtörtént események képregénypanelekben való megjelenéséről. A látogatók az előadásokon bepillanthatnak a francia történelmi képregények világába, izgalmas eszmefuttatást hallhatnak a kard szimbolikájáról mitológiában és képregényekben. A könyvtár épülete előtt pedig élőben is rácsodálkozhatnak, hogy hogyan használták az európai kardokat párbajokban, a csatamezőn vagy tornákon. Szó esik arról is, hogy lehet-e hiteles egy történelmi képregény.



Könyvbemutatóval és kiállítással emlékeznek meg a szervezők a magyar képregény elmúlt 150 évéről. Kertész Sándor Buborékban beszélők című - idén megjelent - könyvéről a szerzővel Bán János író, újságíró beszélget majd. A résztvevők hallhatnak még a lengyel képregények gazdag zenei világáról, valamint bemutatkozik a Szegedi Tudományegyetem rajz-művészettörténet tanszékének illusztrátorképzése is. A tavaly elindult Képregény és Mitológia sorozatban ezúttal a mesterséges személyekről lesz szó, mitológiai eredetükről, irodalmi és filmes átalakulásukról, majd a képregényekben játszott szerepükről.



A fesztivál kiemelt alkotóvendége idén - a főként fantasy és sci-fi festményeiről, borítóképeiről ismert - Szendrei Tibor grafikusművész lesz. Az illusztrációk, képzőművészeti alkotások mellett a 80-as évek második felétől készít képregényeket, legfrissebb művét, amely Intuíciók - Fantázia és fantasztikum címmel jelent meg, a helyszínen dedikálja is.



A fesztivál ideje alatt lehetőség lesz arra, hogy az érdeklődők baráti társasággal vagy akár egyedül is kipróbálják a Somogyi-könyvtár saját fejlesztésű, óriás, képregényes társasjátékát, vagy az óriásira kinagyított képregénypaneleket közösen kiszínezzék.



Az ismert és ismertségre pályázó képregényrajzolókat alkotás közben figyelhetik meg az érdeklődők, sőt, a vállalkozókedvűek ceruzát ragadva társulhatnak az alkotáshoz.



A fesztiválhoz kapcsolódva több tárlat is nyílik: a magyar képregény 150 évét bemutató kiállítás nagyobb egységekre bontva tárja a közönség elé a hazai alkotók munkáit látványos installációkon keresztül, kitérve a képregény és az animációs film kapcsolatrendszerére is.

Rőczei Györgyre, az idén elhunyt képzőművészre, a hazai underground képregény egyik ősatyjára emlékeznek majd egy exkluzív emlékkiállítás keretében, és válogatás látható az idei fesztivál tematikájához kapcsolódó képregényekből és képregényes tartalmakból, Szabó Zoltán Ádám és a könyvtár gyűjteményéből.



A Gyermekkönyvtárban Asterix 36. - Az eltűnt papirusz címmel a Móra Könyvkiadó vendégkiállítása látható. A Stefánia Fiókkönyvtár-klubban Förgeteg Gábor grafikus, író, amatőr alkotó Mesék a Kozmoszból című munkáját mutatja be egy tárlaton.