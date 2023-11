Kultúra

Rejtő Jenő regényének táncos adaptációját mutatja be a Viharsarok Táncszínház Békéscsabán

Rejtő Jenő A szőke ciklon című művének színpadi adaptációját mutatja be a Viharsarok Táncszínház november 20-án a Békéscsabai Jókai Színházban.



Ifj. Mlinár Pál, a táncszínház művészeti vezetője elmondta, ez az első, felnőtteknek szóló bemutatójuk, eddig mesejátékokat dolgoztak fel. Rejtő ezen, "kacifántos művét" nem könnyű színpadra alkalmazni, nem is készült belőle sok feldolgozás, táncszínházi formában pedig egy sem - tette hozzá.



A tánccal, a mozdulatokkal kiválóan meg lehet mutatni egy-egy karakter jellemét, hangulatokat, érzéseket lehet átadni, de nem könnyű történetet mesélni, ezért az ősbemutatón lesz egy mesélő, "maga az író", aki az átkötéseknél, egy-egy történet elmondásánál segédkezik; de párbeszédet folytatnak, olykor monológokat adnak elő a táncosok is - mondta a darabról ifj. Mlinár Pál.



Úgy véli: "a zene, a tánc és a hozzá kapcsolódó látványvilág a mai felgyorsult, élményközpontú, vizuális világban nagyon erős tud lenni, közel áll a nézők igényeihez".



A Szőke ciklon humoros bűnügyi regényt 1939-ben írta Rejtő Jenő P. Howard álnéven. A történet szerint Radzovill herceg élete megmentéséért hatalmas gyémánttal ajándékozza meg Jim Hogan betörőt. Az ajándék percekkel azelőtt érkezik a címzetthez, mielőtt azt emberölési kísérlet vádjával letartóztatják. A betörő egy félig kész Buddha-szoborba rejti börtönbe vonulása előtt az ékszert. A fegyházban csupán egykori iskolatársának lánya, Miss Evelyn Weston látogatja, így mikor Jim Hogan halálát érzi közeledni, a lányra hagyományozza a gyémántot. Ám a végrendelet nem marad titok, és többen indulnak a szobor keresésére.



A békéscsabai Viharsarok Táncszínház az idén 75 éves Balassi Táncegyüttesből nőtt ki 2020-ban, szorosan együttműködik a Békéscsabai Jókai Színházzal. A társulat célja, hogy megőrizve a magyar néptánckultúra gondolatiságát és formavilágát, azt a színházi életbe átemelve új, értékteremtő műfajt hozzon létre. Az előző évadot hét produkcióval, száz előadással zárták.



Az idei évadban készülnek még a Munkácsy, a festőfejedelem című musicalre, amelyet februárban mutatnak be a színházban Koltay Gábor rendezésében. Emellett tavasszal tervezik felújítani a hat éve nagy sikerrel bemutatott Állati mese című, gyerekeknek szóló táncjátékot.