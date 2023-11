Kultúra

Vasárnap rendezik meg az Európai Art Mozi Napot

Díjnyertes filmekkel és új magyar alkotásokkal várja a közönséget az Európai Art Mozi Nap, amelyet a kontinens több száz mozijában, köztük 29 magyarországi art moziban rendeznek meg vasárnap. 2023.11.10

Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas hálózat kezdeményezésére elindított nemzetközi esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozik mint kulturális és közösségi terek fontosságára.



A nyolcadik alkalommal megvalósuló eseményt 38 ország több száz art mozijában rendezik meg egy időben - áll a magyarországi programsorozatot szervező Art-Mozi Egyesület MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Mint írják, országszerte 29 helyszínen több mint száz vetítést tartanak az esemény égisze alatt. A 8 budapesti és a 21 vidéki art mozi ezen a napon egyedi filmkínálattal várja a közönséget, lehetőséget nyújtva a nézőknek, hogy akár hetekkel vagy hónapokkal az országos premier előtt láthassák a filmeket.



A hazai art film forgalmazók együttműködésének köszönhetően az idei filmkínálatban a Cannes-i Arany Pálmát elnyert alkotástól a Berlinben, Velencében díjazott drámákon, spanyol fekete komédián át a norvég animációs kalandfilmig új európai filmek szerepelnek, és négy új magyar film mutatkozik be.



Premier előtt látható lesz az Éger, az író-rendező Nagy Borús Levente első játékfilmje Kálid Artúr, Kovács Tamás, Nagy Zsolt, Péterfy Bori főszereplésével, Víg Mihály zenéjével. A bűnügyi dráma két férfi - egykori legjobb barátok, majd esküdt ellenségek - évtizedeken átívelő közös történetét dolgozza fel.



Szerepel a műsoron Prikler Mátyás szlovák-magyar-cseh koprodukcióban készült, a politikai thriller és oknyomozó krimi műfaji elemeivel vegyített filmdrámája, a Hatalom, amely Hajdu Szabolcs főszereplésével egy aggasztó metaforikus történetet mutat be a hatalom és a tehetetlenség természetéről a mai társadalomban.



Beszélgetéssel kísért vetítéseken látható a Nem halok meg, Dér Asia dokumentumfilmje, amely a súlyos betegséggel diagnosztizált kortárs műgyűjtő és galériatulajdonos, Einspach Gábor történetét követi nyomon.



Több budapesti helyszínen premier előtt műsoron lesz a Magasmentés. Fésős András filmje akciókkal teli hőstörténet egy magasmentő specialista tűzoltó apa és elhidegült, ellenségessé vált fia kapcsolatáról és görbe tükröt mutató látlelet egy reményvesztett városról.



A díjnyertes európai filmek sorát a Cannes-i Arany Pálmával elismert Egy zuhanás anatómiája nyitja. Justine Triet filmje egy váratlan halálesetet körülményeit tárja fel, amelyről nem egyértelmű, hogy baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság következménye.



Látható lesz Németország hivatalos Oscar-nevezettje, A tanári szoba. A történet főhőse egy multikulturális közegben dolgozó, fiatal és elhivatott tanárnő, aki elveihez hűen védelmébe vesz egy lopással meggyanúsított diákot, ezzel azonban sokkal nagyobb terhet vállal, mint azt elsőre sejtené.

Az Európai Art Mozi Napon látható először a kétszeres Arany Pálma-díjas Ken Loach utolsó filmje: a The Old Oak - A mi kocsmánk. A művész ezzel az angol-francia-belga koprodukcióban készült alkotással zárja fél évszázados pályafutását.



A programon szerepel Aki Kaurismäki Cannes-ban a zsűri díját elnyert új filmje, a Hulló levelek, amely két magányos ember véletlen találkozásának és esetlen közeledésének történetét meséli el.



A filmkínálatban egy spanyol fekete komédia, a Drága Nagyi! és egy ír-angol vígjáték, A csodák útja is szerepel, emellett a kínálat része hagyományosan egy fiatalabb korosztálynak szóló, családi film is. Ezúttal a Titina - A négylábú felfedező című norvég animációs kalandfilmet mutatják be, amelynek különleges hazai vonatkozása, hogy részben Magyarországon készült, a Kecskeméti Animációs Filmstúdióban.



A hazai programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg. A 8. Európai Art Mozi Nap részletes magyarországi programja az www.artmoziegyesulet.hu oldalon olvasható.