Kultúra

Jövő évben mutatják be Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékot

Várhatóan jövő évben mutatják be a Ma este gyilkolunk című, Agatha Christie-stílusát idéző, humoros és fordulatokban gazdag krimi-vígjátékot Fazakas Péter rendezésében.



A Ma este gyilkolunk hivatalos előzetese csütörtöktől érhető el a produkció Youtube-csatornáján - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Mint írják, jelenleg a film utómunkája zajlik. "A film első vágata készen van, jövő évig azonban még nagyon sok munka vár ránk. A következő hónapok során készülnek el a film vizuális effektjei, valamint a főcímen, a végefőcímen, az utószinkronon és a hangutómunkán is ezekben a hetekben kezdünk majd el dolgozni" - idézi a tájékoztató Fazakas Péter rendezőt.



A Ma este gyilkolunk krimi-vígjátékban több színészlegenda, a hazai és filmes színjátszás legnagyobb alakjai kaptak szerepet. A színészből nyomozóvá avanzsáló főszereplőt Kern András alakítja, mellette Pogány Judit, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Hámori Ildikó, Bálint András, Bánsági Ildikó és Takács Kati is feltűnik majd a vásznon. A fiatalabb generációból többek közt Hermányi Mariann, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, Závodszky Noémi, Gyöngyösi Zoltán, Keresztes Tamás, Herczeg Adrienn, Elek Ferenc és Pál András szerepelnek az alkotásban.



A film forgatása idén nyáron 37 nap alatt zajlott öt helyszínen - főként a ráckeresztúri Brauch-kastélyban és annak kertjében. A viszonylag kis apparátust megmozgató forgatáson a legidősebb és a legfiatalabb stábtag között 72 év volt a korkülönbség: "korelnökként" a 89 évesen is aktív Bodrogi Gyula, legifjabb stábtagként egy 17 éves produkciós asszisztens vett részt a munkában - írták a tájékoztatóban.



A krimi-komédia forgatókönyvírója Köbli Norbert, a Blokád, az Örök tél, a Félvilág, és A berni követ írója, operatőre Balázs István Balázs. Fazakas Péter rendező nevéhez fűződik többek között az Árulók és a Szabadság - Különjárat című filmek, valamint több sikeres sorozat. A Ma este gyilkolunk producere Lajos Tamás, aki a Blokád, az Ida regénye és az Örök tél című filmeket is jegyzi. Köbli Norbert, Fazakas Péter és Lajos Tamás nevéhez kötődik a 2022-es A játszma című filmdráma is - áll a közleményben.