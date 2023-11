Kultúra

Véget ért a hollywoodi színészcéh sztrájkja

A hollywoodi színészcéh (SAG-AFTRA) szerdán előzetes megállapodásra jutott a film- és televízióstúdiókkal, és bejelentették, hogy csütörtökön délben véget ért Hollywood történetének mindeddig leghosszabb, 118 napig tartó színészsztrájkja.



A Variety.com beszámolója szerint a színészszakszervezet tárgyalóbizottsága a stúdiókkal kötött előzetes megállapodást titkos szavazással fogadta el. A megállapodást pénteken még a SAG-AFTRA országos testületének is jóvá kell hagynia.



Az új, három évre szóló megállapodás először nyújt majd védelmet a mesterséges intelligenciával szemben, és a szakszervezet a bérek jelentős növekedését is elérte. A megállapodás értelmében a legtöbb minimálbér 7 százalékkal emelkedik, ami két százalékkal haladja meg a forgatókönyvírók (WGA) és a rendezők (DGA) céhe által elért emelést.



A megállapodásban egy "streaming részvételi bónusz" is szerepel, továbbá a nyugdíj- és egészségügyi hozzájárulás is nő. A szakszervezet szerint a szerződés értéke több mint egymilliárd dollárra rúg.



A megállapodás lehetővé teszi, hogy a SAG-AFTRA-tagok fenntartható karriert építhessenek - hangsúlyozta a szakszervezet a tagságot tájékoztató emailben.



Ben Whitehair, a tárgyalóbizottság tagja a megállapodás elfogadása után a szakszervezet "komoly győzelmének" nevezte az elért eredményt. Hozzátette: korántsem értek el mindent, amit akartak, de a következő, 2026-os tárgyaláson a kérdéses pontokra még visszatérhetnek majd.



A megállapodás részleteit a SAG-AFTRA országos testületének szavazása után hozzák nyilvánosságra.



A tárgyalóasztal másik oldalán ülő film- és televíziós producerek szövetsége (AMPTP) pénteken terjesztette elő "utolsó, legjobb és végső" ajánlatát, amely a legnézettebb streaming-produkciókban szereplő színészek megnövelt bónuszát is tartalmazta, de nem szerepelt benne a szakszervezet által prioritásként kezelt kérdés, a részesedés az egyes streaming platformok bevételeiből.



Hátra van még a szakszervezet tagjainak szavazása a megállapodásról, ami akár egy hétig is eltarthat, de a sztrájkot már lefújták, ami azt jelenti, hogy a színészek csütörtöktől munkába állhatnak.



Hat hónapja a legtöbb televíziós és filmes produkció leállt a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja miatt. Amikor a színészek szakszervezete július közepén csatlakozott a sztrájkhoz, néhány független filmes produkciót leszámítva, már szinte minden produkció leállt.



A stúdiók az elmúlt hetekben arra figyelmeztettek, hogy amennyiben nem születik meg gyorsan az előzetes megállapodás a felek között, oda lesz a 2023-24-es tévés évad, és a jövő nyári filmes szezon is megsínyli.



Az idei előtt a leghosszabb színészsztrájk 95 napig tartott 1980-ban a tévés és filmprodukciós cégekkel szemben - emlékeztetett a Variety.com.