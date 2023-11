Erőszak

Az Aerosmith-os Steven Tylert újabb szexuális zaklatás vádja érte

Steven Tyler, a Grammy-díjas Aerosmith rockegyüttes énekese újabb szexuális zaklatás vádjával néz szembe, miután csütörtökön New Yorkban pert indítottak ellene. Ez egy másik nő által tavaly benyújtott, szexuális zaklatásra vonatkozó különálló keresetet követ.



A legújabb, az 1970-es évekre visszanyúló állítások szerint az egykori gyermekmodell, Jeanne Bellino, aki akkor 17 éves volt, "maradandó lelki sérülést" szenvedett, miután a ma 75 éves Tyler akarata ellenére tapogatta és csókolgatta.



Bellino a perben azt állítja, hogy Tyler, aki az állítólagos incidensek idején 27 éves volt, kétszer is szexuálisan bántalmazta Bellinót, miután 1975 nyarán találkoztak egy New York-i szállodában - derül ki az ügynek a Rolling Stone magazin által közzétett részleteiből. Tyler és képviselői egyelőre nem kommentálták az új vádakat.



A per, amelyben az énekestől meg nem határozott kártérítést követelnek, a Rolling Stone szerint a "nemi indíttatású erőszak" áll a kereset középpontjában. Hozzáteszik, hogy akarata ellenére tapogatták meg, amikor Tyler egy telefonfülkébe lökte, és hogy később ugyanezen a napon a manhattani Warwick Hotelben akarata ellenére erőszakkal megcsókolta.



Bellino "nagy lelki és testi fájdalmat, súlyos és tartós érzelmi stresszt szenvedett akkor és szenved a továbbiakban is" - állítja a kereset, hozzátéve, hogy még mindig tapasztalja "az érzelmi stressz fizikai megnyilvánulásait, a szégyent, a megaláztatást, a fizikai, személyes és pszichológiai sérüléseket" - írja a Rolling Stone.



Azt is állítja, hogy "kórházba került és gyógyszerekkel kezelték az incidens következtében", és hogy Tyler "fogva tartotta", aki a telefonfülkében tapogatta a mellét, a fenekét és a nemi szervét, miközben kíséretének tagjai végignézték és nevettek rajta.



Bellino azt állítja, hogy egy barátjára volt utalva a szállításban, így Tylerrel együtt tért vissza a szállodába, ahol állítólag a második bántalmazásra is sor került. A per nem magyarázza meg, hogy a Rolling Stone szerint miért várt majdnem 50 évet azzal, hogy megtegye a vádakat.



A legújabb vádak követik a tavaly Kaliforniában benyújtott kereseteket, amelyekben egy másik nő, Julia Holcomb Misley azt állítja, hogy kiskorúakkal szembeni szexuális zaklatás és bántalmazás áldozata volt az 1970-es években Tylerrel folytatott hároméves kapcsolata során, amely 16 éves korában kezdődött. Misley szerint Tyler arra használta fel a befolyását, mint ismert zenész, hogy több hónapon keresztül "ápolja, manipulálja, kihasználja [és] szexuálisan bántalmazza" őt. Tyler tagadta Misley állításait.