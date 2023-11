Kultúra

A múzeum nem egy rendészeti szerv: mégis bemehetnek a 18 év alattiak a World Press Photo kiállításra

18 éven aluliak is gond nélkül bejutottak a kiállításra, amelyre egész nap hosszú sorokban várakoztak belépésre a látogatók. 2023.11.03 07:19 ma.hu

A Magyar Nemzeti Múzeum személyzete nem rendészeti szerv, nem igazoltathatnak, így nem is tudják jogszerűen végrehajtani a kulturális és innovációs miniszter felszólítását, amellyel kizárnák a 18 éven aluli látogatókat a World Press Photo kiállításról. Erről az AFP francia hírügynökség írt elsőként. Csütörtökön az RTL stábja is azt tapasztalta, hogy 18 éven aluliak is gond nélkül bejutottak a kiállításra, amelyre egész nap hosszú sorokban várakoztak belépésre a látogatók.