Kultúra

Azahriah kapta a legtöbb jelölést a Klipszemlén

Azahriah kapta a legtöbb (négy) jelölést a Klipszemlén, mögötte a Carson Coma három, Dzsúdló és Lil Frakk két-két kategóriában esélyes a győzelemre. November 9-én immár hetedszer rendezik meg az eseményt az Akvárium Klubban. 2023.11.01 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Klipszemlén az itthon legmagasabb minőségű vetítési technikával, szélesvásznon mutatják be az év legjobb zenei videóit a médiának, a szakmának és a közönségnek - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Mint írták, a Magyar Klipszemle 2015 óta az egyik legfontosabb zeneipari háttérrendezvénnyé nőtte ki magát: találkozási pont zenészeknek, filmeseknek és a kreatív szakma más képviselőinek. Az idei szemle fókuszába a hip-hop került, a fellépők és a kerekasztal-beszélgetések szereplői is ebből a műfajból érkeznek.



A legtöbb alkotással Azahriah képviselteti magát a versenyprogramban, a sikeres előadót, dalszerzőt négy kategóriában jelölték: a Kaotikus egy ház! című dal kisfilmje a legjobb animáció, a Desh-el közös Papa, illetve a Stadiumx és Sam Martin részvételével készített Heaven a legjobb operatőri munka, a Szosziazi pedig a legjobb sztiló kategóriában szerepel a shortlisten.



Azahriah-t a Carson Coma követi három jelöléssel: a Feldobom a követ a legjobb operatőri munkák, a Nehéz dal/A zámori meló a legjobb performansz, a Hagyjál, lomtalanítok! a legjobb stíling/jelmez kategóriában esélyes a győzelemre. Két-két jelölést gyűjtött be Dzsúdló és Lil Frakk.



Több mint 450 nevezett klipből került ki az a 92 videó, amelyeket levetítenek az Akváriumban, köztük két klip itt debütál a közönség előtt, versenyen kívül pedig még három alkotás premiere lesz az eseményen. A szervezők szerint az idei a Klipszemle mezőnye az eddigi legerősebb, a shortlistre is csaknem dupla annyi videó került, mint korábban bármikor. Az elmúlt évektől eltérően november 9-én már 13 órakor elkezdődik a vetítés az Akvárium NagyHalljában, és hat órán keresztül tart.



A díjátadót Co Lee és Miller Dávid vezeti, tizenkilenc kategóriában hirdetnek nyerteseket. A klasszikus szakmai kategóriák mellett, a legjobb alakítás, a legjobb koncepció vagy a legjobb látvány kategórián túl idén számos új díjat is bevezettek: lesz legjobb AI video, és külön figyelmet kapnak azok a klipek is, amelyekben a táncot helyezik középpontba.



"Idén először éreztük azt, hogy a tánc a dal mondanivalójának vagy a vizuális kifejezésnek olyan különleges módja, amely lélegzetelállító élményeket okozott számunkra az előszűrésen" - idézte Vermes Orsolyát, a Klipszemle főszervezőjét a közlemény.



A zsűriben idén többek között Nagy Marcell operatőr, Fekete Xénia reklámfilmrendező, Sivák Zsófia fotós, Pálffy András, a Budapest Park alapító-igazgatója, Sánta Balázs, a MOME oktatója, Zámbó Anna, a Republic Group tartalomigazgatója, Bar Soma, a Grand Brush kreatív igazgatója és Kersner Máté, a Telex újságírója szerepel.

Koncertek és kerekasztal-beszélgetések is kísérik a vetítést és a díjátadót: a teraszon Raasa és Izil dj-znek, a Coke Studio Stage-en fellép az OTL színeiben Kisé, Filo és az ibbigang, utánuk Lil Frakk és FRANKO, és csatlakozik egy meglepetésfellépő is. A szakmai kerekasztalokat Szlimmy és Sajó Dávid vezeti, a beszélgetésekben a zenei karrier minden lépcsőjét érintik mások mellett Dzsúdló, Fluor, Lábas Viki, Manuel, T. Danny és Goulasch részvételével.



A gála után több helyszínen dj-k szórakoztatják a közönséget.