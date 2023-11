Kultúra

Elkezdődött Nagy Borbála első mozifilmjének forgatása

A napokban kezdődött és három országban, Magyarország mellett Németországban és Franciaországban harminc napon át tart Nagy Borbála A világ eredete című filmjének forgatása.



A három nő történetét bemutató, három városban játszódó koprodukció főszereplői Török-Illyés Orsolya, Sipos Vera és Székely Rozália - közölte a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel kedden.



A világ eredete egy-egy döntés küszöbén ábrázolja a nőket, akik három különböző módon próbálnak választ adni az anyaság kérdésére: az egyikük az örökbefogadás, a másik a mesterséges megtermékenyítés, a harmadik főszereplő pedig abortusz előtt áll.



A budapesti szál főszereplője Nóra, aki férjével örökbefogadás előtt áll. Amikor a házasságuk válságba kerül, Nóra elbizonytalanodik, hogy vajon elég stabil-e a kapcsolatuk egy ekkora döntéshez. Berlinben Rebeka családja látogatásakor elmeséli, hogy spermadonor segítségével egyedül vállal gyereket. Bejelentése általános döbbenetet vált ki. A harmadik történetben Adél, apja elvesztése után elfogad egy párizsi munkalehetőséget. Miközben próbálja újraértelmezni önmagát, teherbe esik egy nála jóval fiatalabb férfitől. Adél az abortusz lehetőségét mérlegeli.



Nagy Borbála szerint a szereplők a személyes drámájuk kellős közepén, néha teljesen lehetetlen, már-már komikus szituációban találják magukat. A film humora olyan abszurd élethelyzetekből táplálkozik, amiket mindenki ismerhet.



A forgatás december 3-ig tart Magyarországon. A legtöbb jelenetet budapesti helyszíneken forgatják, de elmennek Martonvásárra, Tordasra és Dunabogdányba is, majd jövő márciusban Berlinbe és Párizsba is.



A forgatás a magyarországi szakasszal indul, és mivel itt vesznek fel sok Berlinben és Párizsban játszódó jelenetet is, nagyon "nemzetközi a hangulat" - idézi a közlemény Iványi Petra producert. A szereplők négy különböző nyelven próbálták a jeleneteket, a munka alapnyelve angol. Véleménye szerint a koprodukciós struktúra nem csak finanszírozási szempontból fontos, hanem segítség is a német és francia karakterek és a társadalom pontosabb megformálásban. A nemzetközi stáb olyan széles látószöget biztosít, ami egy európai film létrehozásához szükséges - írták.



A világ eredete operatőre Moritz Friese, producere Iványi Petra, co-producerei Julie Paratian, Margarita Amineva-Jester és Daria Wichmann, vágója Dunai László, látványtervezője Melicher Gréta, jelmeztervezője Bognár Hajnalka.



A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Lupa Pictures gyártásában, a Sister Productions, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin és a Voices Films koprodukciójában valósul meg.

Nagy Borbála Budapesten tanult, az egyetem után újságíróként dolgozott. 2011-ben Németországba költözött, ahol a berlini Német Film- és Televízió Akadémiára (DFFB) járt, és részt vett a Talents Sarajevo (2017), a Berlinale Talents (2020) és a Cannes Cinéfondation Residence (2021-2022) programokban. A Minden rendben című rövidfilmje világszerte kapott meghívásokat fesztiválokra, ezt követő, Pannónia dicsérete című kisfilmje pedig több nemzetközi díjat nyert, többek között a Német Rövidfilmdíjat és a Magyar Filmkritikusok Díját. A világ eredete terve a Budapesti Debut Film Fórumon a legígéretesebb játékfilm elismerését hozta el.



A film előreláthatólag 2025-ban kerül mozikba a Mozinet forgalmazásában.