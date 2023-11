Programajánló

Elindult a Budapest Bejáró helytörténeti sétaprogram

A főváros 150. születésnapja alkalmából változatos útvonalakkal, szabadidős lehetőségekkel várja a fővárost felfedezni vágyó közönséget a Budapest Bejáró elnevezésű helytörténeti sétaprojekt.

A Budapest Bejáró célja a fővárosi épített örökség és a helytörténeti érdekességek feltárása, bemutatása a város lakói számára - közöték a szervezők az MTI-vel.



A projekt új nézőpontból, egyes városrészeket sétaútvonalakba illeszthető, kulturális-építészeti örökségi pontok kijelölésén keresztül szeretné megmutatni a budapestieknek a fővárost egyesítésének 150. évfordulója alkalmából.



A séták kezdőpontja egy-egy fontos helyszín, közlekedési csomópont, amelyet a BKK és JCDecaux biztosít a sétálóknak. Az állomásokat a Magyar Sétaszövetség tagjai közösen, saját szakmai tapasztalataikra és városismeretükre építve választották ki.



A tematikus sétákon királyok és sztárok, szerelmek és pletykák nyomába lehet eredni Pesten és Budán, az Állati jó sétán Budapest állatszobrait lehet megkeresni, meg lehet ismerkedni a fővárosi kortárs épületekkel és szobrokkal a Budapest ma túrán, de a főváros közlekedése, megszentelt helyei vagy a Duna érdekességei is külön sétákon bejárhatók. A programok távjai között van 1,5 vagy akár 7 kilométeres is, átlagosan egy-két óra alatt végigjárhatók.



A budapesti kirándulást a látvány és az új helyszínek mellett a Budapest Bejáró feladványfüzet teszi még érdekesebbé. Ez letölthető a budapestbejaro.hu oldalról, de a BKK Ügyfélközpontokban, a játék bázispontjain is átvehető a Deák Ferenc téren, a Széll Kálmán téren, a Keleti pályaudvaron, a Szentlélek téren és Kelenföldön. A nyomtatott füzetben a rejtvény megértéséhez és több esetben magához a megoldáshoz is egyszerű grafikai anyagok, ábrák, rajzok, skiccek tartoznak. A megfejtés egy szó vagy szám, amely a gyűjtőponthoz tartozó játék megoldásához szükséges.



Aki végigjárja mind a húsz bázispontot, és kitöltve visszaküldi a füzetet, élményprogramokon vehet részt. Ezek között van FŐTÁV-kéménylátogatás Óbudán, a gellérthegyi és Erzsébet hídi távhőakna megtekintése, tematikus látogatás a BKM Múzeumában és az újrahasználati központban Rákospalotán, a szennyvíztisztító-telep bejárása, valamint egy vezetett séta a Margitszigeten a legikonikusabb fák és helyszínek felkeresésével.