Gyász

A Jóbarátok sztárja vélhetően vízbe fulladt

Matthew Perry amerikai színészt, akit leginkább a '90-es évekbeli Jóbarátok című szitkomban Chandler Bing szerepéről ismertek, szombaton holtan találták Los Angeles-i otthonában egy jakuzziban - közölték bűnüldözési források a TMZ és az NBC szerint.



Perry holttestét állítólag Los Angeles-i otthonának jacuzzijában találták meg, nem gyanítható bűncselekmény, és nem találtak drogot a helyszínen - mondták rendőrségi források a TMZ-nek. A Los Angeles-i rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrök "ma délután 4:10-kor egy 50-es éveiben járó férfi halálának kivizsgálásához érkeztek".



Perry kanadai-amerikai színész, komikus és producer 1969. augusztus 19-én született a massachusettsi Williamstownban, és az Ontario állambeli Ottawában nőtt fel, ahova kanadai származású édesanyja, Suzanne Morrison újságíró, aki Pierre Trudeau volt kanadai miniszterelnök titkáraként dolgozott, apjától, John Bennett Perry amerikai színésztől való válása után költözött.



15 éves korában Los Angelesbe költözött, hogy színészi karriert folytasson, és először a 'Második esély' című tévésorozatban tűnt fel, mielőtt a 'Jimmy Reardon egy éjszakája' című filmben debütált volna a nagyvásznon.



Bár a 'Jóbarátok' című sitcom tűnik a legnagyobb hírnevének, több emlékezetes filmben is szerepelt, főleg vígjátékokban, de számos tévésorozatban is szerepelt.



A 'West Wing' és a 'The Ron Clark Story' című filmekben nyújtott alakításaiért Emmy- és Golden Globe-jelölést is kapott.



A humoros oldala ellenére, amely híressé tette, Perry életét beárnyékolta a drogokkal és az alkohollal való küzdelme. Évekig függött a Vicodin fájdalomcsillapítótól, és még a 'Jóbarátok' forgatása alatt is megfordult elvonókúrákon.



Küzdelmeiről a tavaly megjelent 'Lovers, and the Big Terrible Thing' című memoárjában nyílt meg, amely az Amazon és a New York Times listáján is bestseller lett.



Bár Mattew Perry egy évvel ezelőtt teljesen józan lett, a 'Jóbarátok' újraegyesítő műsorában való megjelenése aggodalmat váltott ki a rajongóiból, mivel rosszul érezte magát, szavai elmosódtak és zavartnak tűnt.



Soha nem nősült meg, de rövid ideig eljegyezte Molly Hurwitz irodalmi menedzsert, mielőtt 2021 júniusában felbontotta az eljegyzést.