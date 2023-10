Kultúra

A Vatikáni Múzeum megemeli a belépőjegyek árát január elsejétől

A megemelkedett költségek miatt a Vatikáni Múzeum a következő évtől megemeli a belépőjegyek árát - közölte a pápai állam kulturális intézménye csütörtökön.



December 31-ig fejenként 17 eurót fizetnek a látogatók a világ egyik legnagyobb múzeumában.



Január elsejétől fejenként 20 euróba (7400 forint) kerül majd a belépés. Ha a látogatók nem akarnak sorban állni, és időpontot foglalnak a gyorsabb bejutás érdekében, fejenként további 5 eurót kell fizetniük.



Nem emelkednek az eddig is kedvezményes jegyárak: hat és tizennyolc év között, valamint a tanulóknak huszonhat éves korig marad a fejenkénti nyolc eurós ár. Továbbra is olcsóbb jegyet vásárolhatnak a zarándokcsoportok tagjai.



A Vatikáni Múzeum közleménye szerint az áremelésre a megnövekedett költségek miatt van szükség. A múzeum hangsúlyozta, hogy a bevételt a gyűjtemények fenntartására, gondozására fordítják, valamint a múzeum látogathatóságának növelésére.



A múzeumba való belépés minden hónap utolsó vasárnapján ingyenes.



A Vatikánváros területén található múzeumot II. Gyula pápa 1506-ban létesítette, és az 1700-as évek végétől nyitották meg a közönség előtt.



Évi 6,5 millió látogatót fogad, amellyel megelőzi a firenzei Uffizi-képtárat is. Rómában csak a Colosseumot keresik fel többen, ezt évente több mint 7 millióan látogatják.