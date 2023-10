Színes

A világ legdrágább whiskyje kerül kalapács alá

A világ legdrágább whiskyje kerül kalapács alá a Sotheby's aukciósház novemberi árverésén Londonban.



A Sotheby's csütörtökön közölte, hogy november 18-án árverésre bocsájtanak egy üveggel a The Macallan 1926 Adamiból.



A palack becsült ára 750 ezer és 1,2 millió angol font között lehet.



2019 őszén egy üveg The Macallan 1926 Fine and Rare 1,5 millió angol font rekord áron kelt el árverésen.



A whisky egy legendás készletből származik: 1986-ban mindössze negyven üveget töltöttek fel a hordóból, amelyben 60 éven át érlelték az italt. Ezekből a palackokból 14 a Fine and Rare címkét, további 12 pedig az olasz Valerio Adami festő által 1993-ban tervezett címkét viseli.



A most árverésre bocsátott üveg egyébként az első, amelyet a Macallan-lepárlóüzem felújított: kicserélték a dugót és a címke szélei friss ragasztóréteget kaptak. Ezen felül egy milliliter mintát is vettek, hogy a whiskyt összehasonlíthassák egy másik üveg tartalmával.

The Macallan Valerio Adami 1926, described as the "Holy Grail of whisky", has become the world's most expensive bottle of whisky, selling for a record £848,000 at auction earlier today. pic.twitter.com/SIBV1sFXkd — The Macallan (@The_Macallan) October 3, 2018