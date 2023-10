Kultúra

Online közvetítéssel és kulisszajárással készül a balett világnapjára a Magyar Nemzeti Balett

November 1-jén online közvetítéssel, 4-én kulisszajárással készül a balett világnapjára a Magyar Nemzeti Balett - közölte a Magyar Állami Operaház csütörtökön az MTI-vel.



Az intézmény YouTube- és Facebook-oldalán november 1-jén 19 órától elérhető közvetítés betekintést enged a balettegyüttes napindító gyakorlataiba, valamint a Spartacus- és a Don Quijote-előadások próbafolyamataiba.



November 4-én, ugyancsak a balettvilágnaphoz kapcsolódva, balettmesterek tartanak tánctematikájú ingyenes vezetéseket az Operaházban.



A World Ballet Day (WBD) - A balett világnapja kezdeményezést 2014-ben hívta életre a londoni Királyi Balett a San Franciscó-i Balettel és az Ausztrál Balettel együttműködésben.



Az esemény célja, hogy internetes közvetítéseken keresztül engedjen betekintést az együttesek életébe, reggeli balettgyakorlataiba, próbáiba, ezáltal nyújtva megmutatkozási lehetőséget a különböző társulatoknak, és megünnepelve a balett műfajának sokszínűségét.



A 10. alkalommal jelentkező eseménysorozathoz az idén 6 kontinens 58 balett-társulata és balettiskolája csatlakozott, hogy november 1-jén valamely közösségi oldalán bepillantást nyújtson az együttesnél folytatott műhelymunkába.



A szervező három társulat mellett olyan patinás intézmények is képviseltetik magukat, mint az American Ballet Theater, a Bécsi Állami Balett, a Boston Ballet, a Holland Nemzeti Balett, a Kanadai Nemzeti Balett, a Monte-Carlói Balett vagy a Stuttgart Ballet.



Az ingyenesen hozzáférhető közvetítéseket a https://worldballetday.com gyűjti egybe.



A közleményben kiemelik, hogy a balettvilágnaphoz első ízben csatlakozik az idén Közép-Európa legnagyobb és Magyarország egyetlen klasszikus balettegyüttese, a Magyar Nemzeti Balett is.



A társulattal előre rögzített, több mint 100 perces angol nyelvű felvételen, amely az Opera YouTube- és Facebook-csatornáján november 1-jén 19 órától lesz hozzáférhető, Mirzoyan Albert blaettmester tart balettgyakorlatot. Zongorán közreműködik Lázár György vezető korrepetitor, a felvételt Milkovic Gabriella nemzetközi kulturális menedzser kommentálja.



A közvetítésben ugyancsak részletek lesznek láthatók Seregi László Spartacus és Michael Messerer Don Quijote című balettjének próbáiból is.



A világnaphoz kapcsolódóan Kőszegi Katalin és Szirb György, a Magyar Nemzeti Balettintézet és a Magyar Nemzeti Balett balettmesterei november 4-én a táncművészek szemszögéből mutatják be hat alkalommal csoportos vezetéseken az Operaház életét, betekintést engedve a kulisszák mögé és a próbákba is, amennyiben azt a lehetőségek engedik.



A 10 és 15 óra között az Andrássy úti Ybl-palota aulájából óránként induló ingyenes vezetésekre előzetes regisztráció szükséges, amit az érdeklődők a jegy@opera.hu-n tehetnek meg.