Kultúra

Budapest 150 - Újranyit a Merlin Színház, sétány a Városháza mellett

Budapest 150. születésnapja alkalmából tizenkét év után újranyit a Merlin Színház, az emberek birtokba vehetik a Városháza udvarát, valamint sétány nyílik a Károly körút és a Városház utca között. 2023.10.18 01:30 MTI

A november 17-i évforduló alkalmából egész héten változatos eseményekkel, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással ünnepel a város - közölte a Budapest Brand nZrt. kedden az MTI-vel.



Mint írták, a Fővárosi Önkormányzattal közös szervezésben készülő születésnapi ünnepségre megnyílik a Városháza udvara és november 18-ától látogatható lesz maga az épület is. Az emlékév alkalmából huszonhárom kortárs szerzővel készült Budapest Nagyregény a Városháza épületében mutatkozik be: a fejezeteket a TÁP Színház közreműködésével egy felolvasáson mutatják be.



A Merlin Színház, amely 2011-ben zárta be kapuit, ismét megnyílik, az ALT.BP fesztivál keretén belül színházi előadást tartanak Udvaros Dorottyával, lesz slam poetry est, emellett kiállításokkal, beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.



November 17-től új sétány könnyíti meg a belvárosi közlekedést, ezentúl átjárhatóvá válik a Károly körút és a Városház utca közötti park. A Városháza udvara is változatos programokat kínál. Az idelátogatók plakátokon láthatják először a The Budapester illusztrációit: 151 magyar illusztrátor alkotott meg egy-egy évet és jelentős eseményt 1873-tól napjainkig a főváros történetéből. A The Budapester alkotásai mellett Budapest Hősei is bemutatkoznak: a főváros cégeinek munkatársai saját maguk választották ki egy-egy elismert kollégájukat, akik plakátokon keresztül mesélnek munkájukról. Az esti órákat zenei produkciók töltik meg Dj Palotai és Barabás Lőrinc közreműködésével.



Útjára indul a tavaly népszerűnek bizonyult bulivillamos: a 49-es vonalán dj-szettekre lehet táncolni. A Főváros egyéb intézményei is ünnepelnek, különleges előadással készül a Budapesti Fesztiválzenekar és születésnapi program lesz a Budapesti Történeti Múzeumban is.



A Merlin Színház programjai ingyenesek, de regisztrációkötelesek az ÉnBudapestem applikáción keresztül, ugyanez vonatkozik a bulivillamos járataira. Ezen az alkalmazáson válthatók belépők 150 forintért a Budapest Gyógyfürdők tagintézményeibe.



További részletes információk a születésnapnak dedikált weboldalon, a boldogszuletesnapotbudapest.hu-n találhatóak.