Az év magyarnótáját keresi hallgatói segítségével a Dankó Rádió

Korábban a nótaműfajban még senki nem próbálkozott hasonlóval, most a rádió több százezres hallgatói bázisa szavazhat kedvenc nótájára. 2023.10.16 22:30 MTI

A Dankó Rádió, a magyar zene rádiója arra vállalkozik, hogy hallgatói segítségével megtalálja az év magyarnótáját, 2023 kedvenc dalát. Korábban a nótaműfajban még senki nem próbálkozott hasonlóval, most a rádió több százezres hallgatói bázisa szavazhat kedvenc nótájára - tudatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó Irodája hétfőn az MTI-vel.



Kárpát-medencei közös kincsünk a magyar dal, amely egyedülálló gazdagságban a legkülönbözőbb műfajokban szólal meg. A Dankó Rádió, az MTVA egyik legnépszerűbb rádiócsatornájának zenei kínálatában a magyarnóták mellett népzene, operettslágerek, örökzöld dallamok és világzenék egyaránt hallhatók, de kiemelt célja a magyarnóta műfajának megőrzése, hagyományának ápolása - olvasható a közleményben.



Mint írják, a magyarnóta a mai napig a legnépszerűbb, százezrek ismerik, éneklik, hallgatják, szeretik. A Dankó Rádió, a magyar zene rádiója arra vállalkozik, hogy hallgatóinak szavazatai segítségével kiválassza "Az év magyarnótáját", 2023 kedvenc dalát - idézi a közlemény Eredics Gábort, a Dankó Rádió csatornaigazgatóját.



A tájékoztatás szerint az elsőkörös szavazást hétfőn indítja a rádió: szavazni bármelyik magyarnótára lehet a hirado.hu, a médiaklikk.hu felületén, e-mailen a dankoradio@mtva.hu címen, SMS-ben a 06-30-555-5530-as telefonszámon, vagy akár levélben is a Budapest, 1037, Kunigunda útja 64. címre küldött, a Dankó Rádió szerkesztőségének címzett levélben.



A magyar zene rádiója a hónap végéig, október 31-én éjfélig várja a szavazatokat, amelyeket összesítve kialakul majd a legnépszerűbb 30 nóta listája. Ezek kerülnek a második körös szavazásba - olvasható az összegzésben.



Mint írják, fontos, hogy a voksolás két szakaszában mindenki csak egy szavazatot adhat le, így a második szakasz indulásakor újranyílik a lehetőség mindenki számára, hogy részt vegyen az év magyarnótájának kiválasztásában.



A szavazók közt értékes nyereményeket sorsolnak ki: több Dankó Rádió ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek a Dankó Rádió decemberi élő stúdiókoncertjén, valamint a Duna szilveszteri műsorának felvételén is - olvasható a közleményben.



További részletek a Dankó Rádió Facebook-oldalán, valamint a Dankó médiaklikk-felületén találhatók, ahol az érdeklődők minden szükséges információt megtalálnak a szavazás részleteiről - áll az összegzésben.