Kultúra

Berecz Mihály nyerte a kissingeni Zongora Olimpiát

2023.10.10 13:42 MTI

A 26 éves Berecz Mihály végzett az első helyen a 2023-as kissingeni Zongora Olimpián. A zsűri tagjai, akiket Berecz Mihály technikai tudásával, szellemességével, valamint strukturált és tudatos interpretációival győzött meg, a fiatal művész magas fokú muzikalitását és stílusérzékét emelték ki az értékelésükben - közölték a szervezők.



A verseny döntőjébe öt különböző ország fiatal muzsikusai jutottak be. A második helyezett a francia Mirabelle Kajenjeri, a harmadik és egyben a közönségdíjas a japán Miyu Shindo lett.



A zárókoncertet a Bajor Rádió rögzítette, amelyet október 21-én délután a BR-Klassik, október 27-én este pedig a Deutschlandfunk Kultur tűz műsorára.



A zsűri tagjai Thomas Ahnert zenekritikus, Manuel Brug, a Die Welt zenekritikusa, Ulrich Hauschild kulturális menedzser, Sonia Simmenauer, az Impresariat Simmenauer ügyvezetője és Alexander Steinbeis, a Kissinger Sommer művészeti vezetője voltak.



A verseny díjazottjai több más nyeremény mellett felléphetnek a jövő évi Kissinger Sommer Komolyzenei Fesztiválon. Az 1986-ban alapított, németországi Bad Kissingen-ben tartott rendezvényen olyan zeneszerzők műveinek ősbemutatóját tartották korábban, mint a lengyel Kristof Penderecki vagy a francia Jean Francaix és olyan művészek léptek fel, mint Svjatoslav Richter szovjet zongorista, Cecilia Bartoli olasz operaénekes vagy Lang Lang kínai zongorista.



Berecz Mihály 1997-ben született Budapesten, hétéves korától tanult zenét. Zongorajátékára, egyéni hangjára korán felfigyelt Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás és Malcolm Bilson amerikai zongoraművész is. Több magyar és nemzetközi verseny nyertese, díjazottja: 2017-ben első helyezett lett a Debut Berlin és a II. Manhattan-i Zenei versenyen, 2018-ban megnyerte a londoni Királyi Akadémia Harriet Cohen Bach díját, 2021-ben a zürichi Anda Géza verseny Liszt-Bartók különdíjasa lett, és ugyanebben az évben megkapta a Junior Prima Díjat is. Eriko Nagayama hegedűművésszel 2023-ban közösen elnyerte Japánban az Aoyama Zenei Alapítvány Barokk Saar díját.



Tanulmányainak egy részét Londonban a Royal Academy of Music Zongoraművész szakán végezte kiemelkedő teljesítménnyel. Jelenleg a Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin hallgatója zongoraművész mester szakon. Tavaly január óta a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamaratanszékének tanára - írták a közleményben.