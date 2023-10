Kultúra

Húsz év után új kötet jelent meg a koronázási palástról

A könyv kimondottan a nagyközönség számára íródott. Szerzője lényegre törően és közérthetően összegzi a koronázási jelvényekkel, köztük a palásttal kapcsolatos több évtizednyi kutatását. 2023.10.11 01:30 MTI

A Magyar Nemzeti Múzeum legikonikusabb tárgyáról, a koronázási palástról húsz év után új önálló kötet jelent meg a múzeum gondozásában - közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



Tóth Endre A koronázási palást című, gazdagon illusztrált könyve azért különleges, mert a koronázási palást valamennyi, abban közölt reprodukciója a múzeumban tavaly végzett, teljes felületű, nagy felbontású digitalizálás felvételein alapul. A fotók minden eddigi reprodukciónál részletgazdagabb és valósághűbb képet nyújtanak a palást alakjairól - olvasható a múzeum közleményében.



Tudatták, hogy a könyv további illusztrációin az első ezredforduló időszakának néhány látványos tárgya mellett a palást legelső újkori ábrázolásai: metszetek, rajzok, festmények és néhány különleges 20. századi fénykép is látható.



A könyv kimondottan a nagyközönség számára íródott. Szerzője lényegre törően és közérthetően összegzi a koronázási jelvényekkel, köztük a palásttal kapcsolatos több évtizednyi kutatását. Az olvasó végigkísérheti a palást útját a miseruha készítésétől a koronázási szertartásokban játszott szerepén át kalandos sorsáig és múzeumba kerüléséig.



A szerző külön fejezeteket szentel az eredeti miseruha ábrázolásainak és az ábrázolások szerkezetét meghatározó koncepciónak, valamint választ keres arra is, hogy milyen események és megfontolások állhattak a miseruha készítése és felajánlása mögött - emelték ki a közleményben.



Felidézték: a koronázási palást önmagában tekintve is a korai magyar történelem, egyháztörténet és művészet egyik legbecsesebb emléke, amely rendkívül sérülékeny anyaga ellenére ezer éven át megőrződött. Az egyetlen olyan ismert tárgy, amely minden kétséget kizáróan első, szentként tisztelt királyunkhoz köthető. Épp emiatt válhatott a Szent István király és Gizella királyné által adományozott miseruhából koronázási palásttá, koronázási jelvényként pedig nemzeti ereklyévé.