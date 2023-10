Kultúra

Restaurátorbemutató és korhű vívóedzés is lesz a Középkori vár napján

Különleges tárlatvezetések, restaurátorbemutató, középkori zene és korhű vívóedzés is várja az érdeklődőket a Középkori vár napja programsorozaton október 14-én, a Budai Várban. 2023.10.07 23:39 MTI

Délelőtt különleges pincelátogatással indul a program, amelynek keretében a mintegy két évtizede zárva tartó középkori sírkőkiállításba nyerhetnek betekintést az érdeklődők Takács Ágoston régész tárlatvezetésén - áll a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) közleményében.



A programon kiderül, hová temetkeztek a középkorban a budai polgárok, melyik kolostort szerették jobban az olasz kereskedők, milyen sírköveket készítettek a középkori Budán, de az is, hogy mikori a legkorábbi ismert budai sírkő.



A Királyok és csillagok című rendhagyó, élőzenés tárlatvezetésen a Vármúzeum alsó szintjén található középkori királyi palota történetét és helyreállított tereit mutatják be a muzeológusok, délután pedig a Gyógyító füvek a királyi palotában című programon a palota tereiben sétálva ismerhetik meg a vár történetét, lakóinak életmódját a látogatók. Itt az is kiderül majd, hogy miért voltak a középkori palota udvarainak nélkülözhetetlen elemei a fűszer- és gyógynövénykertek. A tárlatvezetést követően Mándli Zsolt lantkoncertjét lehet meghallgatni.



A vívás művészete című eseményen a történelmi vívóiskolák korabeli kódexek, ábrázolások és leírások alapján rekonstruált technikáit mutatja be a gyakorlófegyverekkel és védőfelszerelések alkalmazásával együtt az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület a Crosscut HRST Egyesülettel közösen, a Gótikus lovagteremben. A nyílt edzésbe a nézők is bekapcsolódhatnak.



Liliom, holló, félhold címmel élőzenés tárlatvezetés lesz a középkori királyi palota történetében és helyreállított tereiben, a kerámia- és fémrestaurátor bemutatón pedig a középkori, régészeti kerámiatárgyakon keresztül lehet megismerni majd a restaurálás menetét, eszközeit. Itt lesz többek közt ragasztás, kiegészítés, retusfestés is, de a szakértő beszél majd a műtárgymásolatok készítéséről, lehetőségeiről és módszereiről is.