Péntektől vasárnapig tart az Állatszeretet Ünnep a Fővárosi Állatkertben

Az állatok világnapjához kapcsolódóan pénteken kezdődik és vasárnapig tart az Állatszeretet Ünnep a Fővárosi Állatkertben, amelyen tematikus állomásokkal, élményprogramokkal, látványetetésekkel várják a látogatókat - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtökön az MTI-vel.



Az Állatkert több pontján lesznek tematikus állomáshelyek, amelyek egy részénél a városligeti intézmény szakmai partnereivel is találkozhatnak a látogatók. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) állomásán például az év madaráról, a barkóscinegéről lehet mindent megtudni, az egyesület Hüllő- és Kétéltűvédelmi Szakosztálya pedig kígyós-békás kalandokkal készül - olvasható a közleményben.



Mint írják, a Sárosi Méhészet állomásánál a méhek és a méhészet titkaival, a Magyar Rovartani Társaság, a Bogárháton.hu és az állatkerti rovarászok közös "Rovardájánál" pedig az ízeltlábúak világával ismerkedhet a közönség. A helyszínen lesz fenntarthatósági játszóház is a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület jóvoltából. Pénteken és szombaton a Vadonleső program az év emlősével foglalkozó állomással települ ki a rendezvényre, szombaton a Pangea Kulturális Egyesület interaktív állomása színesíti a programot, vasárnap pedig a Pandasaroknál mutatkozik be a WWF Magyarország.



A városligeti intézmény főbejáratánál, a Szót kérnek az állatok elnevezésű állomásnál állatvédő szervezetek mutatkoznak be: pénteken a ZöldEb Egyesület, szombaton a Baráthegyi Vakvetető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány, vasárnap pedig a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület képviselői várják a látogatókat.



A közlemény szerint külön állomáshelyen mutatják be az Állatkert vadállatmentő tevékenységét, egy másik állomáson pedig a felelős állattartásról lehet többet megtudni az állatkerti zoopedagógusoktól. A programok között emellett kreatív kézműveskedés is szerepel az állatkerti Zöld Műhely munkatársaival.



A hétvégi ünnep részeként állatos élményprogramokkal is várják a látogatókat, lesz látványetetést a sörényes hangyászoknál, a pingvineknél, a keáknál, a ragadozóknál és a gorilláknál, valamint kertészeti és bonsai bemutatót is szerveznek. A Cápasuliban pedig a gondozók könnyűbúvár felszereléssel merülnek le a cápák közé - olvasható a közleményben.