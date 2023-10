Kultúra

Horrorfesztivált rendeznek október végén Kisvárdán

Rettegések Éjszakája néven horrorfesztivált rendeznek október 27-én, 28-án és 31-én Kisvárdán a Cinemaqua Filmparkban, ahol többek között "zombivadászat", pankrátor show és több mint háromszáz horror karakter várja az érdeklődőket.



Az esemény honlapja szerint a filmparkban mintegy negyven hektáron "gyűjtik majd a sikolyokat" huszonnyolc szektorban, ahol eredeti filmes díszletekkel nyújtanak lehetőségeket a "borzongás fokozására".



A fesztiválon mások mellett megelevenedik majd több olyan horrorfilmekből ismert karakter, mint például Michael Myers, Jason vagy Pennywise, emellett különböző horror házak és helyszínek biztosítják a látogatók rettegését.



A fesztiválon lesz még motoros kaszkadőr show, táncprodukciók és "extreme hinta", a Vámpír Clubban pedig mindhárom nap 23 óra után lemezlovasok gondoskodnak arról, hogy a résztvevők átélhessék az "éjszaka misztikus és izgalmas hangulatát".



A Katonai bázis területén és a Terrorhajón a látogatók testközelből élhetik át, milyen lehet szembeszállni a "zombik hadával", az Elmegyógyintézetben pedig az intézmény rejtett titkai után kutathatnak.



A fesztivál vendégei emellett Frankeinsten karakterével és szellemlovasokkal is találkozhatnak, de megismerhetik a vikingek átkát és kipróbálhatják a Lélekvesztő labirintust is, ahol "rémséges látomások és hangok" kíséretében bolyonghatnak a "ködös folyosókon" - írták.



A Siratóházban "elhunyt japán szamurájok özvegyeinek" társaságában borzonghatnak az érdeklődők, míg az Aranymosónál "kegyetlen rablókkal" nézhetnek szembe.



A VIP vendégek számára a fesztivál többi programja mellett egy Extreme Adrenalin Show-ra keresztelt, akrobatamutatványokat és veszélyes trükköket felvonultató előadással is készülnek a szervezők.



A Rettegések Éjszakájára tizennégy éven aluliak számára tilos a belépés, jegyek az esemény weboldalán vásárolhatók.