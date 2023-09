Kultúra

Megnyílt a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

"A magyarok könyvszerető nép" - hangsúlyozta a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtöki megnyitóján a díszvendég ország, Hollandia magyarországi nagykövete, Désirée Bonis.



Boldizsár Ildikó író megnyitó beszédében emlékeztetett: a magyarországi könyvfesztiválok történetében először fordul elő, hogy egy gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkozó író nyissa meg a rendezvényt, de az is először történik meg, hogy egy olyan műfaj - a sci-fi - képviselője legyen a díszvendég, amelyet az irodalomtörténészek nem is tartanak irodalomnak.



Magyarországon most a könyvektől féltik az olvasókat, különösen a fiatalokat - közölte, feltéve a kérdést: miért nem inkább a háborútól, az iskolán belüli erőszaktól, a tanárhiánytól, a környezetszennyezéstől, az élhető jövő hiányától féltik őket?



Boldizsár Ildikó hangsúlyozta: az olvasók saját maguk akarnak dönteni az életük felől, ahhoz pedig, hogy valaki felnőtté váljon, meg kell tanulnia dönteni.



A kortárs gyermekirodalomra kitérve elmondta, hogy a mai ifjúsági szerzők azonnal reagálnak mindarra, ami a fiatalokkal történik; nem hiányos felnőttként tekintenek rájuk, hanem különálló, specifikus érdeklődésű olvasói csoportként, miközben a tudományos-fantasztikus irodalom azt mutatja meg, milyen lehet a világ.



Miért ne történhetne meg, hogy az ember a jövőben érzékenyebbé válik mások szenvedésére, és képes lesz egy összefogáson alapuló, új világot kialakítani? - vetette fel Boldizsár Ildikó.



Désirée Bonis, Hollandia budapesti nagykövete köszöntőjében kiemelte, hogy az immár huszonnyolcadik alkalommal megkezdődő Könyvfesztivál népszerűsége is azt mutatja: a magyarok könyvszerető nép.



Megtiszteltetés, hogy idén Hollandia lehet a díszvendég ország - közölte, hozzátéve: több mint egyéves előkészítéssel sikerült elérni, hogy a következő napokban jelen legyen a Könyvfesztiválon a holland irodalom krémje.



Számos holland szerző vesz részt beszélgetéseken, dedikálásokon, egyéb programokon, a fesztivál holland standján pedig egyaránt megtalálhatók lesznek holland könyvek magyarul és magyar írások hollandul - mondta el Desirée Bonis.



Arnon Grunberg holland író felidézte az Európát sújtó totalitárius diktatúrák emlékét, hozzáfűzve, hogy immár "a racionalitás és az ész korát éljük". Az emberek azonban még mindig szeretnének ideológiákat követni, miközben igazságot is akarnak, pedig ez a kettő könnyen ellentétbe kerülhet - figyelmeztetett.



A fesztivál díszvendég írójának járó Budapest Nagydíjat Karácsony Gergely főpolgármester és Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke adta át John Scalzi amerikai tudományos-fantasztikus írónak, akit Szabados Ágnes, a Nincs időm olvasni kihívás (NIOK) Facebook-csoport alapítója és Nagy Ervin színművész méltatott.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtöktől vasárnapig 140 kiállítóval, 40 külföldi szerzővel, 180 programmal és több mint 200 dedikálással várja a látogatókat a Millenáris parkban.