Kultúra

Befejezték sztrájkjukat a hollywoodi forgatókönyvírók

Újra munkába állhatnak az amerikai forgatókönyvírók május eleje óta sztrájkban álló tagjai, miután érdekképviseleti szervezeteik megállapodásra jutottak a filmstúdiókkal és streaming-szolgáltatókkal - jelentette be szerdán az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA).



A közlemény szerint a céh vezetősége egyhangúlag döntött a sztrájk felfüggesztéséről, 11 500 tagjuknak pedig október 9-ig kell szavazni a javasolt egyeztetések elfogadásáról.



A három évre szóló megállapodás értelmében a nagy hollywoodi filmstúdiók és streaming-szolgáltatók - köztük a Walt Disney, a Warner Bros. Discovery és a Netflix - béremeléseket, megemelt egészségügyi és nyugdíjjárulékokat biztosítanak produkcióik írói számára. A szerződésben foglalt kedvezmények becsült összértéke évi 233 millió dollár.



A stúdiók az írók védelmében emellett a mesterséges intelligencia (MI) használatával kapcsolatban is vállaltak bizonyos garanciákat. Ezek szerint képviselőik évente legalább kétszer találkoznak a céh tagjaival, hogy megvitassák az MI használatára vonatkozó elképzeléseket a filmek fejlesztésében és gyártásában.



Noha a forgatókönyvírók alkalmazhatják az MI-t a tartalomgyártás folyamatában, a stúdiók nem követelhetik tőlük a szoftver használatát, valamint az MI fejlesztésére sem használhatják fel az alkotók munkáit. Tudatniuk kell továbbá az írókkal, ha bármilyen tartalmat mesterséges intelligencia segítségével állítottak elő.



A megállapodás garantálja azt is, hogy a tévés produkciók esetében minimalizálják az írói gárdák létszámát, amelyet ezentúl az évadonkénti epizódszám határoz majd meg, miközben az alkotói minimálbér három év alatt több mint 12 százalékkal emelkedik. Emellett a tévéműsorok és -filmek az Egyesült Államokon kívüli sugárzása után járó jogdíj mértéke is emelkedik, a legnépszerűbb streaming-műsorokért pedig bónuszt fizetnek a filmgyártók.



A forgatókönyvírói sztrájk lezárultával ugyanakkor még nem állt helyre a rend Hollywoodban. Az Egyesült Államok legnagyobb filmszínész-szakszervezete, a 160 ezer amerikai színészt tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ugyanis folytatja júliusban meghirdetett sztrájkját, amellyel a WGA tiltakozásához csatlakozott.