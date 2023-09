Kultúra

A londoni művészeti kiállítás látogatói meztelen modellek között szoronganak

A művészet nem mindig egy romantikus rétet ábrázoló festmény. Néha a művészet azért létezik, hogy kihívást jelentsen a közönségének, és akár egy kicsit kényelmetlen helyzetbe is hozza őket. Nos, még ha a londoni Királyi Akadémián nem is állt szándékában kellemetlenséget okozni egy nemrégiben megrendezett kiállítás, mindenképpen érdekes beszélgetést váltott ki.



Mi teszi egyedivé az új művészeti kiállítást?

A londoni művészeti kiállítás arra kéri a látogatókat, hogy a bejárati ajtó két oldalán álló két meztelen performanszművész - egy férfi és egy nő - között haladjanak át.



Az "Imponderabilia" című művészeti kiállítás, amelyet a neves művész, Marina Abramovic hozott létre, arra kényszeríti a jegyet váltókat, hogy közvetlen "szembesülést folytassanak a meztelenség és a nemek, a szexualitás, a vágy között" - magyarázta Andrea Tarsia, a Royal Academy kiállításokért felelős vezetője a BBC-nek adott interjújában.



Miért mérföldkő ez a művészeti kiállítás a történelemben?

Abramovic szerb performanszművész bekerülése az elsődleges kiállítóterekbe jelentős mérföldkövet jelent a történelemben. Ő lett a legelső női művész, aki az akadémia 255 éves történetében fellépett a helyszínen.



A kiállítás Abramovic öt évtizedes pályafutásának állít emléket, bemutatva szobrászati, videós, installációs és performanszművészeti munkásságát.



Amikor a The Observerrel beszélgetett a kiállításról, Abramovic hangsúlyozta az előadók biztonságának és jólétének fontosságát. Megemlítette, hogy a galéria munkatársai jelen lesznek, hogy biztosítsák, hogy megvédjék őket mindenféle indokolatlan fizikai kontaktustól vagy helytelen viselkedéstől.



Azt mondta: "Van orvosunk, pszichológusunk és táplálkozási szakemberünk is készenlétben áll".



Honnan erednek az előadók biztonságával kapcsolatos aggodalmak?

Az előadók jólétével kapcsolatos aggodalmak a New York-i Modern Művészetek Múzeumában 2010-ben megrendezett "Imponderabilia" című bemutatóból erednek. A The Telegraph szerint több látogatót is kidobtak a múzeumból, mert illetlenül fogdosták az előadókat.



Azt is fontos megjegyezni, hogy külön bejárat van azok számára, akik nem érzik jól magukat a meztelen előadók közé szorulva.



A kiállítás 2023. szeptember 23-tól 2024. január elsejéig tart.