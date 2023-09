Kultúra

Ma van a magyar dráma napja

Ma van a magyar dráma napja: magyar szerzők műveivel, rendhagyó programokkal ünnepelnek a színházak országszerte és a határon túl is. Egyes teátrumok jegyvásárlási akciókkal is várják a közönséget. 2023.09.21 08:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar dráma napját Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg ezen a napon, hogy ráirányítsák a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire, és új művek születését ösztönözzék.



Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet az idén tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket a magyar dráma napján a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában, 1823-1849 című időszaki kiállításban Győrei Zsolt drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár közreműködésével tartanak tárlatvezetést.



Az idén is megrendezi nyílt napját a Nemzeti Színház, amely szombaton 14 órától ingyenes programokkal várja az érdeklődőket. A Madách-szobornál Tragédia 140 címmel nyílik kiállítás, amelyen Paulay Ede eredeti rendezői példányát is meg lehet tekinteni az 1883-as ősbemutatóról. Erre a napra jegy- és bérletvásárlási kedvezménnyel is készülnek. A programok között kulisszajárás, nyílt próba, villámrandi és koncert is található.



A József Attila Színházban a magyar dráma napja alkalmából az idén Márai Sándor Kaland című színművét láthatja a közönség a Gaál Erzsébet Stúdióban.



A Szegedi Nemzeti Színház csütörtökön a REÖK Zöld Szalonjában Hovatovább, magyar dráma? címmel szervez beszélgetést, amelyet élőben közvetítenek a színház Facebook-oldalán is. Jászay Tamás színikritikus olyan kortárs magyar szerzőkkel beszélget, akiknek darabját az elmúlt években színre vitték a színházban: Lőrinczy Attilát, Mohácsi Istvánt és Fábián Pétert a mai magyar dráma és színház viszonyáról faggatja. A beszélgetés után a társulat művészeinek tolmácsolásában, részletek hangzanak el a színház tavaszi, Gazdálkodj okosan! című ősbemutatójából.



A debreceni Csokonai Nemzeti Színház az idén kétszáz éve született Madách Imrére emlékezik a magyar dráma napján, többek között a Madách 200 című kiállítással, amelyen az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet olyan archív előadás-felvételeiből, fényképeiből és hangfelvételeiből látható összeállítás, amelyek a Tragédia legendás színpadi adaptációiban szerepeltek. A tárlat mellett kerekasztalbeszélgetés és színházi nevelési program is várja a látogatókat.

A magyar dráma napjához kapcsolódóan Füst Milán Máli néni című darabját mutatja be pénteken a Dunaújvárosi Bartók Színház együttműködésben a kassai Thália Színházzal, Czajlik József rendezésében. A címszerepet Kerekes Éva alakítja vendégként.



A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház a magyar dráma napja köré szervezve szeptember 18. és 23. között 14. alkalommal rendezi meg a dráMA kortárs színházi találkozót, hogy egy térbe hívja össze a magyar és román kortárs szövegekből színre vitt romániai és magyarországi előadásokat.



A magyar dráma napjára a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata is ünnepi eseménysorozattal készül. A program délután Aranka György szobrának megkoszorúzásával kezdődik, ezt este a Színházi tájfutás követi, amelynek keretében a résztvevő csapatok felfedezhetik a színház épületét, elmélyülhetnek a magyar drámairodalom remekeiben, valamint találkozhatnak a társulat színészeivel. Az est második felében a társulat színészzenekara, a Tompa Pilvaxer Band lép fel klasszikus és kortárs magyar költők verseiből összeállított repertoárral.



A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma emléknapot szervez abból az alkalomból, hogy 140 éve mutatták be Az ember tragédiáját. A csütörtöki eseményen többek között a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház felolvasószínházi előadása is látható lesz az alsósztregovai Madách-kastély Pince Színházában, A föld hangjai címmel performansz látható és a parkban Madách-emlékhelyet avatnak.



A magyar dráma napján kezdődik a Fiatal Drámaírók Házának első önálló kulturális fesztiválja, amelynek programjában színházi premierek, drámaíró workshopok, nyílt írótalálkozó és szakmai beszélgetések is szerepelnek. A budapesti MU Színházban megvalósuló Fiatal Dráma Fóruma fesztivál kapcsolódási pontot kínál a színházi szakma, az új drámaíró-generáció és a kortárs irodalom iránt érdeklődők számára.