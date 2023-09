Programajánló

Bővített programmal rendezik meg idén a Kerti Vasutak Találkozóját

Bővített programmal rendezik meg idén a Vasúttörténeti Park egyik legnépszerűbb eseményét, a Kerti Vasutak Találkozóját - tájékoztatták az MTI-t a szervezők szerdán.



Közleményükben kiemelik, hogy az idén 17 éves programsorozat szombaton és vasárnap várja a látogatókat a Vasúttörténeti Parkban, a nemzetközi mezőnyben pedig idén is láthatóak lesznek majd magyar, horvát, német és szlovén kerti vasutak.



Az Orient-csarnokban a látogatók vasútmodell-kiállítást és részletgazdag, akár 70 méteres terepasztalokat is láthatnak, amelyeken többek között német, osztrák, svájci és amerikai vasúti járművek modelljei futnak majd.



Az érdeklődők mindkét napon kisvonat-szimulátorral, illetve egy kis kerti vasútpályával találkozhatnak, valamint vasúti muzeológus vezetésével nézhetik meg a Kandó-kiállítást - áll a közleményben.



Szombaton a családok a Közlekedési Múzeummal közösen szervezett, 'Dobd fel a bringád!' elnevezésű program keretében egyedi láthatósági matricákat, kerékpárdíszeket készíthetnek, valamint hasznos információkat kaphatnak a bicikliszerelésről.



A közleményben kiemelik, hogy a gyermekeknek izgalmas élmény lesz a Ninja versenypálya és az Óriás kalózhajó, valamint kézműves-, arcfestő- és csillámtetoválás-programokat is rendeznek. A Libavonat zenekar és az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásaira mindkét nap várja a családokat.



Mint rámutatnak, a LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója a korábbi Európai Kerti Vasutak Találkozója elnevezésű rendezvény megújult változata, amelynek fókuszába ezúttal is a kerti kisvasutak, valamint a modellvasutak kerülnek, de emellett még több interaktív és szórakoztató programmal készülnek.



Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője a közleményben hangsúlyozza: bíznak abban, hogy az esemény megújult formája és tartalma még az eddigieknél is jobban elnyeri majd látogatók tetszését.



További információk a Vasúttörténeti Park honlapján olvashatók.