Kultúra

Befejeződött az első magyar-marokkói koprodukcióban készült film forgatása

Befejeződött Marrákes környékén a Filmintézet támogatásával készülő Sirokkó című mozifilm forgatása - közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-vel szerdán.



Az NFI közleménye szerint a Yassine Marco Marroccu rendezésében, Taschler Andrea producer vezetésével készülő film stábja a napokban épségben hazatért a földrengés sújtotta észak-afrikai országból. A film utómunkálatai hamarosan megkezdődnek.



A Sirokkó című film egy férfi odüsszeiájának története, aki a 60-as évek elején átszeli a Szaharát, hogy rátegye a kezét egy megfeneklett hajó kincset érő rakományára. A nemzetközi színészgárdával és stábbal készülő film a huszadik századon átívelve egy személyes történeten át mutatja be Európa és Afrika napjainkban is tartó összetett viszonyát.



A forgatás tavaly májusban kezdődött, és négy szakaszban valósult meg marokkói és magyarországi helyszíneken. A 38 napos forgatás során a stáb járt a Szaharában, Casablancában és Tarfaya városában is, ahol egykor Saint-Exupéry állomásozott és kezdett bele A kis herceg című könyv írásába.



"A marokkói földrengést azért is volt elképesztő megélni, mert pontosan aznap forgattuk a forgatókönyvből azt a részt, amikor a főszereplők megérkeznek az 1960-as nagy, agadiri földrengés után a romos városba, ahol épp folyik a mentés" - idézik a közleményben Taschler Andrea producert.



"Ez egy valós történelmi háttér a filmünkben, és a mai napig erősen benne van a marokkói köztudatban. A jelenetet egy casablancai helyszínen vettük fel, egy lerombolt, átépítésre váró városrészben a tengerparton, majd aznap éjszaka megéltük a valós földrengést, ami a valaha volt legnagyobb Marokkóban. Az epicentrumban 8-as erősségű volt, ami közel volt a pár nappal azelőtti forgatási helyszínünkhöz, itt azóta is tartanak a mentési munkálatok és tragikus a helyzet, a stábunk együttérez az áldozatok családjaival" - tette hozzá a producer.



"Heroikus befejezése ez egy heroikus munkafolyamatnak, amiben rengeteg ember vett részt 5 országból. Yassine Marco Marroccu rendező szeret sok különböző kultúrát felvonultatni a történeteiben, ezért ez a film is egy különleges egyvelege lesz az európai és afrikai történelemnek, társadalmi körképnek" - fogalmazott Taschler Andrea.



A rendező és a producer forgatókönyvéből készülő Sirokkó című film operatőre Győri Márk és Pálos Gergely, látványtervezője Esztán Mónika, jelmeztervezője Szakos Kriszta, vágója Dunai László, a rendező munkatársa Vranik Roland, magyar főszereplője Menszátor-Héresz Attila. A Sirokkó című alkotás a tervek szerint jövőre lesz látható a hazai mozikban.