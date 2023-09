Programajánló

Harminc különböző ízű és formájú kürtőskalácsot lehet megkóstolni az Állatkertben

Harminc különböző ízű és formájú kürtőskalácsot kóstolhat meg a közönség a Kürtőskalács Fesztiválon, amelyet a Fővárosi Állat- és Növénykertben rendeznek meg október 13-15. között. 2023.09.17 11:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gasztronómiai program mellett két színpad és számos program is várja a látogatókat - közölte a programot szervező Vitéz Kürtős cég az MTI-vel.



Az édesség kedvelői újra megkóstolhatják például a régóta nem kapható kürtős csapágyat, a meggyes-mákos kürtőskalácsot vagy a pisztáciás ízesítésűt, de a számos ízvariáció mellett a kürtőskalács-desszertkülönlegességet, a kürtősbont is kipróbálhatja a közönség.



A fesztiválon lesz Csináld magad! sátor, glutén-, tej- és tojásmentes, vegán kürtőskalács, valamint meghívott vendégként Székelyudvarhelyről érkezik a Lehel Kürtősház, ahol a hagyományos, nagy méretű kürtőskalácsok is kaphatók lesznek autentikus kivitelezésben.



A színpadokon koncertet ad mások mellett Keresztes Ildikó, Farkasházi Réka, Bolba Éva és a JAZZterlánc is.



A 10. Kürtőskalács Fesztiválon a nagyszínpad fellépői a főbejáratnál szórakoztatják majd a helyszínre látogatókat, míg a Holnemvolt Vár oldalán, a kisszínpadon mesemondók és bábelőadások várják a kisebb gyerekekkel érkező családokat.