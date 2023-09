Erőszak

Russell Brandet nemi erőszakkal vádolják

Russell Brand brit színész és komikus azt mondta, hogy "teljes mértékben cáfolja" a négy nő - köztük egy 16 éves nő - által felhozott vádakat, miután a The Times szombaton megjelent cikkében nemi erőszakkal, szexuális bántalmazással és érzelmi visszaéléssel vádolta meg.



A vádak, amelyeket az újság szerint a The Times, a The Sunday Times és a Channel 4 műsorszolgáltató által végzett vizsgálat nyomán állítottak össze, részletesen ismertetik a 48 éves Brand ellen felhozott állításokat, amelyek állítólag 2006 és 2013 között történt incidensekkel kapcsolatosak.



Az egyik nő azt állítja, hogy Brand megerőszakolta őt Los Angeles-i otthonában egy meg nem határozott időpontban. A nőt egy nemi erőszakkal foglalkozó krízisközpontban kezelték - írja a Times orvosi feljegyzésekre hivatkozva. Egy, a lap által látott sms-ben a nő azt mondja Brandnek: "Amikor egy lány azt mondja, hogy NEM, az azt jelenti, hogy nem". Brand válaszul azt írta, hogy "nagyon sajnálja".



A többi állítás között egy nő azt állítja, hogy bántalmazó kapcsolatba keveredett Branddel, amikor a férfi 31, a nő pedig 16 éves volt, amelynek során a férfi többször is "a gyereknek" nevezte őt. Egy alkalommal a nő azt mondta, hogy Brand egyszer "lenyomta a péniszét a torkán", és csak akkor hagyta abba, amikor a nő hasba vágta.



Pénteken, a vádak nyilvánosságra kerülése előtt Brand egy videót tett közzé a YouTube-on és különböző közösségi média fiókjain, hogy tagadja az ellene irányuló, szerinte "rendkívül kirívó és agresszív" támadásokat, amelyeket szerinte egy "mainstream televíziós társaság" és egy újság intézett ellene.



"A kapcsolataim abszolút mindig konszenzuálisak voltak" - mondta Brand, kitérve életének arra az időszakára, amikor elmondása szerint "nagyon-nagyon promiszkuzív" volt, és hogy mindig is átlátható volt a múltjával kapcsolatban. "Az, hogy ez az átláthatóság valami bűncselekménnyé változott, amit én abszolút tagadok, megkérdőjelezi bennem a kérdést: vajon egy másik forgatókönyv van a háttérben?".



A Times azt is írta, hogy nyolc napot adtak Brandnek és jogi csapatának, hogy válaszoljanak a vádakra. A Brandet képviselő ügyvédek azt írták, hogy ügyfelük szerint az állítások "egy mélyen aggasztó stratégiát tükröznek az egészben, nevezetesen azt, hogy ő egy alternatív médiaszolgáltató, aki a mainstream médiával versenyez".



Brand videójára reagálva az X-en (korábban Twitter) Elon Musk azt írta: "Természetesen. Nem szeretik a versenyt".