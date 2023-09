Kultúra

Idén Budapest ad otthont a közép-európai műszaki múzeumok találkozójának

Idén a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szervezi a Közép-Európai Műszaki Múzeumok Szövetségének találkozóját. Az eseményt szeptember 18. és 20. között rendezik meg Budapesten, a Kőbányai úti Északi Járműjavítóban. 2023.09.16 22:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Közép-Európai Műszaki Múzeumok Szövetségének (MUT - Central European Union of Technical Museums) 30. találkozóját a Visegrádi Együttműködés minden tagjával és több más ország képviselőinek részvételével rendezik meg a Közlekedési Múzeum leendő otthonában - közölték a szervezők az MTI-vel pénteken.



A konferenciát Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató nyitja meg, ezt követően Horváth Csaba és Zsigmond Gábor főigazgató-helyettesek bemutatják az Új Magyar Közlekedési Múzeum projektet a nemzetközi szakembereknek.



A Műszaki és közlekedési múzeumok jövője Közép-Európában - hálózatok, megújulás, ipari örökség cím köré épülő, a pandémiás helyzet miatt három év után most először megrendezett MUT-találkozón múzeumvezetők, vezető muzeológusok, kurátorok, múzeumpedagógiai szakemberek tartanak előadást és vitatják meg a múzeumok előtt álló kihívásokat, az arra adott 21. századi válaszokat a térségben.



A témakörökben számos előadást és bemutatót tartanak Lengyelország, Szerbia, Csehország, Szlovénia és Szlovákia legjelentősebb műszaki múzeumainak vezetői. Eközben pedig megismerik az új Közlekedési Múzeum projektjét, a beruházás helyszínét és a leendő új állandó kiállítás terveit.



A közlemény szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapító tagként 1991 óta vesz részt a MUT munkájában. A szervezet kifejezetten a közép-európai műszaki múzeumok fórumaként jött létre 30 évvel ezelőtt, a rendszerváltás és a régiót érintő átalakulások idején, azzal a céllal, hogy elősegítse a térségben működő intézmények közötti szakmai együttműködést, a múzeumok közötti technológiai, tudományos, muzeológiai tapasztalatcserét és a különböző kiállítási gyakorlatok bemutatását.



"A budapesti közgyűlésen több hazai és külföldi múzeum is jelezte csatlakozási szándékát a szervezethez, így a MUT bővítése és további erősödése ugyancsak fontos célja a háromnapos tanácskozásnak" - írták.



Magyarországról a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum mellett az Aeropark Budapest, a Duna Múzeum (Esztergom) és az Úttörténeti Múzeum (Kiskőrös) vesz részt a találkozón.