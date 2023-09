Kultúra

Új turisztikai attrakciót adtak át az Aquincumi Múzeumban

A látogatóbarát fejlesztés nemcsak hozzáad a múzeum kulturális vonzerejéhez, hanem a látogatók számára lehetővé teszi azt is, hogy a történelem élővé és megtapasztalhatóvá váljon. 2023.09.14 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egykor Aquincumban állomásozott római hadsereg hétköznapjait élményszerűen interpretáló, interaktív megoldásokat alkalmazó kiállítóteret adtak át szerdán a BTM Aquincumi Múzeum főépületében.



Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása című projekt részeként megvalósult beruházás egyik fő attrakciója az új kiállítótér.



A megépült terem három szekcióból áll, amelyből az egyik az interaktív technológiát alkalmazó virtuális tárlat otthona lesz, egy teremben a római katonasághoz köthető régészeti leleteket mutatják be az érdeklődőknek, míg a harmadik pedagógiai funkciót fog betölteni - közölte az MTI-vel szerdán Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.



Tájékoztatásuk szerint a látogatóbarát fejlesztés nemcsak hozzáad a múzeum kulturális vonzerejéhez, hanem a látogatók számára lehetővé teszi azt is, hogy a történelem élővé és megtapasztalhatóvá váljon. A kiállítótér ugyanakkor turisztikai események, konferenciák, illetve iskolai programok ideális helyszíne is lehet.



Mint a közlemény emlékeztet, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat konzorciumvezetőként a Budapesti Történeti Múzeummal (BTM), a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (MTÜ), valamint a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel 2018-ban nyújtott be támogatási kérelmet pályázati felhívásra. A pozitív elbírálás után a projekt támogatási szerződését 2019 októberében kötötték meg.



A két fő beruházási elem a BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti látványsétányának kialakítása, valamint a múzeumban meglévő kiállítótér továbbfejlesztése, interaktív megoldásokat tartalmazó kiállítás létrehozása.



A Szentendrei úti látványsétány kivitelezési munkálatai már befejeződtek, a különleges látványelemekben gazdag sétányt teljeskörűen átadták a látogatók számára - idézi fel a közlemény.



Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezés egyik hangsúlyos eleme, hogy a rozsdás vaskerítést impozáns élményfal váltotta fel, amelyhez egy sétány tartozik.



A múzeum Szentendrei úti oldalán kialakított, új elem akár a Dunakanyarba irányuló turistaforgalom érdeklődését is felkeltheti. A látványsétánnyal nem titkolt cél egyúttal a múzeum "kifordítása" a járókelők és az autósok felé, egyfajta kedvcsinálóként a múzeumlátogatáshoz - hangsúlyozza a közlemény.



A beruházás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap 469,05 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg, Budapest Főváros Önkormányzata és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pedig további 4-4 millió forinttal járult hozzá a projekthez.