Kultúra

Eurojackpot Szuperkoncert: különleges látvány és színpadtechnika

Szeptember 23-án a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, valamint DR BRS és vendégei estjén különleges látvány és színpadtechnika várja a nézőket a Puskás Aréna Szoborparkban.



Százharminc hangszóró, együtt több mint százezer wattnyi hangtechnika, mintegy háromszáz négyzetméternyi színpad, valamint csaknem ugyanennyi ledfal és kivetítő gondoskodik arról, hogy az az utolsó sorban állók is a legjobb koncertélményt élhessék át - közölte a Szerencsejáték Zrt. hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a hazai könnyűzenei színtér népszerű fellépőinek műsorát különleges színpadtechnika, különböző pirotechnikai show-elemek, lángok, szikrák és füst, továbbá lebomló konfetti és 280 tűzijáték egészíti ki.



Az egészestés Eurojackpot Szuperkoncerten DR BRS dj-producer vendégeivel a régi klasszikusokat hozza el új köntösben és több újdonság is elhangzik. Extra show-val készül a ByeAlex és a Slepp, valamint a Halott Pénz is.



A közlemény kiemelte, hogy a Szerencsejáték Zrt. húsz éve elkötelezett a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja iránt, a koncerten most is egy, a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátó várja a fogyatékossággal élőket.



A nemzeti lottótársaság a helyszínen értékesített termékekből befolyt összeget idén is 100 százalékban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel, amely a támogatást a többi közt hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására fordítja. Tavaly a szuperkoncert látogatói hatmillió forint értékben támogatták vásárlásukkal az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.



A nemzeti lottótársaság ingyenes eseményére a vonattal, illetve autóbusszal érkezők idén is 50 százalékos kedvezményben részesülhetnek a MÁV-Start és a GYSEV Zrt. vonatain, valamint a Volánbusz Zrt. helyközi járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.



Minden, a koncerthez kapcsolódó aktuális információról a szuperkoncert.szerencsejatek.hu weboldalon, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain lehet bővebben olvasni.