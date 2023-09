Kultúra

Fényfestés, animáció és zene találkozik a MOME és a Magyar Zene Háza fesztiválján

A fesztivál széles palettát kínál az elektronikus zenén keresztül, a dzsesszen át a pszichedelikus folkig, az 1990-es évek hip-hopjáig, de képviseltetik magukat surf-rock, afrobeat, vagy balkáni fúvós zenészek is.

A zene, a fényfestés és az animáció kapcsolódik össze a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Zene Háza közös programján, az Intermezzo Fesztiválon, amelyet szeptember 8. és 9. között rendeznek meg a Városligeti koncerthelyszínen.



A MOME hallgatói által szervezett esemény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen a feltörekvő zenészeknek, média és animációs művészeknek, valamint, hogy összekösse a zenét a dizájnszemléletű közösséggel - olvasható a MOME szerdai közleményében.



Az előadók között fellép az Acideal formáció, a 11 fős világzenét játszó Hakumba, vagy a török származású Arif Erdem Ocak által alapított Nasip Kismet zenekar is, valamint Bárány Judit, a hari_drama, a Kinetic Erotic, a Zakar és a Fran Palermoból ismert Henri Gonzo legújabb projektjével, a Henri Gonzo és a Papírsárkányokkal. A DJ-k között az UNI'Beats, a Hanussen - Blue Sun Radio és yorgos zenél majd. A koncertekhez a MOME média-dizájn és animáció szakos hallgatói készítettek hátteret.



Az épület egyik legérdekesebb terében, a 360 fokos vászonnal felszerelt Hangdómba lesz látható az Eötvös Péter kortárs magyar zeneszerző Mese című művéhez alkotott animáció, amelyet Székely Ákos, Siteri Nóra, Horváth Adrienn, Szőnyi Máté és Takács Bori MOME-s hallgatók készítettek el. A különleges akusztikai és vizuális élményt nyújtó műveket ebben a formában most láthatja először a közönség.



Szintén erre a helyszínre tervezett nyolcperces installációt az animáció mesterszakos Pálovics Emese és a dizájn- és művészetmenedzsment szakos Faddi Bianka. A @bad_trip_projekt célja, hogy beszélgetést indítson el a generációs szakadékokról és az általuk okozott traumákról.



Az Magyar Zene Háza épülete és környezete ihlette azt az installációt, amelyet két építőművész szakos hallgató, Puskár Dóra és Novák Adrienn terveztek a szabadtéri színpadhoz. A kültéri lelátó fölött elhelyezett mű a ház különleges körformájára szeretne reflektálni.



Szintén az eseményhez kapcsolódva mutatja be az EJTECH alkotópáros, Kárpáti Judit Eszter és Esteban de la Torre is legújabb, Dung Dkar Cloak című installációját, amely egy különleges zenei élményt nyújtó textilkülönlegesség. Az interaktív fraktál-faliszőnyeg az emberi érintésre reagál, ezzel a látogatók simításai egyedi hangkompozíciókat képesek létrehozni. Az alkotással a washingtoni Sound Scene 2023 fesztiválon találkozhatott először a közönség.