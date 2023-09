Kultúra

Variety: a magyarországi filmstúdiók átvészelik a hollywoodi sztrájkok viharát

Az ágazat szakemberei szerint a folyamatban lévő hollywoodi sztrájkok egyelőre nincsenek komoly hatással a virágzó budapesti gyártási központra. 2023.09.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hollywoodi forgatókönyvírók és színészcéh (SAG-AFTRA) sztrájkja komoly hatással lehet a globális filmiparra, de a Variety.com beszámolója szerint a külföldi produkciókat gyártó magyar filmstúdiók "átvészelik a hollywoodi sztrájkok viharát".



A Variety a múlt héten kezdődött 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivállal kapcsolatos cikkjében arról számolt be, hogy a sztrájk miatt a rangos mustrára számos sztár nem tudott elutazni, de a független filmek esetében a SAG-AFTRA felmentést adhatott tagjainak a produkciók népszerűsítésének tilalma alól, köztük Jorgosz Lantimosz (A kedvenc) Budapesten forgatott Poor Things című viktoriánus drámájának is, amely pénteken debütált a Lidón.



Az ágazat szakemberei szerint a folyamatban lévő hollywoodi sztrájkok egyelőre nincsenek komoly hatással a virágzó budapesti gyártási központra.



"Érintettek vagyunk, de tovább tudunk dolgozni" - nyilatkozta Adam Goodman, a Mid Atlantic Films alapító-társtulajdonosa, akinek produkciós cége jelenleg a Lionsgate The Killer's Game című filmjén dolgozik. A Dave Bautista és Ben Kingsley szereplésével készülő akcióvígjáték az egyike annak a sor független produkciónak - köztük az A24 amerikai műsorgyártó Death of a Unikorn című filmje és a Mads Mikkelsennel és Sigourney Weaverrel forgatott Dusty Bunny -, amelyek mentességet kaptak a SAG-AFTRÁ-tól.



Az olyan brit tévésorozatok munkálatai is tovább futnak Budapesten, mint A sakál napja Eddie Redmayne főszereplésével, mivel azok szereplői főleg a brit Equity színészszakszervezet tagjai.



Kemény Ildikó, a Pioneer Stillking Films ügyvezető igazgatója elmondta, hogy olyan tévésorozat esetében, amelynek színészei között az amerikai színészcég (SAG) tagjai is vannak, a velük forgatott jeleneteket egyelőre halasztják, a sztrájk végére várva.



A Dune: The Sisterhood című tévésorozatot gyártó Origo Stúdió vezetője, Tóth Mihály szerint minden egyes, a sztrájk miatt Budapestről kivonuló produkció helyére egy másik várakozik. "Az egész iparág épp átalakul, mindenki a megoldásokat keresi" - fogalmazott a lapnak.



Magyarországon tavaly több mint 300 produkció készült, ami összértékben 690 millió dolláros (247 milliárd forintos) rekordot jelentett az országnak - írta a Variety, hozzáfűzve, hogy ez 20 százalékos növekedés 2021-hez képest, és az ágazat szakemberei a sztrájkot követően - akárcsak a koronavírus-járvány után - ismét jelentős növekedésre számítanak.