Napokra ottragadtak

Burning Man: otthagyhatják a sártengert a fesztiválozók

A Burning Man nevadai fesztivál szervezői hétfőn megnyitották a rendezvény helyszínéről kivezető utat, így több tízezer fesztiválozó vághatott neki, hogy elhagyja a szokatlan esőzések nyomán sártengerré változott területet. Újra megnyitották emellett a környékbeli Black Rock City ideiglenes, a fesztiválozókat kiszolgáló repülőterét is.



Az időjárási viszonyok miatt a Burning Manre érkezők napokra a fesztivál helyszínén rekedtek, mégpedig egyre romló higiéniai körülmények között, mert az esőzés után szervezők csak hatósági és mentőjárműveket közlekedését engedélyezték.



A döntés nyomán máris hatalmas forgalmi dugó keletkezett a mintegy 8 kilométeres kivezető úton, mely a legközelebbi autópályához csatlakozik. A sár és a dugó miatt a fesztiválról az autópályáig tartó út jelenleg akár öt órát is igénybe vehet.



A szervezők arra kérték a kijutni igyekvőket, fontolják meg az esetleges keddi indulást, hogy elkerüljék a további torlódásokat.



A mintegy 64 ezer fesztiválozó közül azonban bőven akadhatnak olyanok is, akik végül úgy döntenek, maradnak még egy éjszakát, és megvárják a fesztivált hagyományosan lezáró, eredetileg vasárnapra tervezett tűzijátékot, illetve egy ilyekor szokásos, több méter magas, fából készült figura elégetését.



A 80-as évekre visszanyúló Burning Man fesztivált 1991 óta rendezik a nevadai sivatagban egyfajta ellenkulturális rendezvényként hirdetve, ami szembe megy a népszerű kultúra irányzataival. A kezdeti évekkel szemben, amikor kifejezetten underground művészeti esemény volt, a fesztivál az elmúlt években egyre divatosabb a nyugati parti értelmiségi elit körében, és ennek megfelelően növekedtek a jegyárak is, melyek mára akár az 575 dollárt is elérhetik.