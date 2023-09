Kultúra

Wes Andersonnak nem tetszik, hogy megpróbálták átírni a Roald Dahl-novellából adaptált új filmjének szövegét

A Roald Dahl Henry Sugar csodálatos története című novellájának filmadaptációját jegyző Wes Anderson amerikai filmrendező kijelentette, hogy a kész alkotásokhoz nem lenne szabad hozzányúlni, miután a közelmúltban Dahl kiadója megpróbálta eltávolítani a kifogásolt szövegrészeket a szerző műveiből.



Az amerikai rendező-forgatókönyvíró legújabb, Benedict Cumberbatch főszereplésével készült Henry Sugar csodálatos története című alkotását pénteken mutatják be versenyen kívül a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.



A filmmustrán tartott sajtókonferencián Andersont megkérdezték, mit gondol arról, hogy a könyvkiadó megpróbálta kigyomlálni a mostanság sérelmesnek vélt nyelvezetet a szerző műveiből. Anderson - akinek 2009-ben bemutatott stop-motion animációja, A fantasztikus Róka Úr ugyancsak egy Roald Dahl-adaptáció - kijelentette, hogy az elkészült művekhez nem szabadna hozzányúlni, még magának a szerzőnek sem.



"Ha azt kérdeznék tőlem, hogy Renoirnak megengedhetnék-e, hogy valamelyik festményét átdolgozza, azt mondanám, hogy nem. Ez már kész" - mondta a The Guardian című brit napilap online kiadásának jelentése szerint.



Az év elején derült ki, hogy Dahl műveinek kiadója több száz változtatást eszközölt az eredeti szövegekben, köztük a James és az óriásbarackban, a Matildában, a Twitsben és a Charlie és a csokoládégyárban. A Puffin Books akkori közleménye szerint a változtatásokat azért végezték el, hogy a könyveket "ma is mindenki élvezhesse".



A Henry Sugar csodálatos története Dahl 1977-ben kiadott novellagyűjteményének egyik története alapján készült. Főhőse egy gazdag szerencsejátékos, aki egy gurutól nyert képességének segítségével képes átlátni a kártyalapokon. A 40 perces rövidjátékfilmben Benedict Cumberbatch játssza a címszerepet, a szereplőgárdában feltűnik továbbá Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel, Rupert Friend és Richard Ayoade.



A filmet a Netflix készítette, miután az író 16 legismertebb művéről a hagyaték kezelőivel kötött megállapodást követően 2021-ben megvásárolta a teljes Dahl-katalógust.