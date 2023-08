Augusztus 20.

Vásári forgatag a budai Várban, hosszú sor az Országháznál

A Várkert Bazárnál a frissen sült kenyér és az ország tortája mellett sült pecsenyékkel és gyümölcssörökkel várják a látogatókat. 2023.08.20 16:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Igazi vásári forgataggal fogadta a látogatókat vasárnap, Szent István napján a Mesterségek Ünnepe és a Magyar Ízek Utcája Budapesten. A Kossuth téren hosszú tömött sorban várakoztak az érdeklődők, hogy bejussanak az Országházba, ahol az ünnep alkalmából egész nap ingyenesen tekinthető meg a Szent Korona, valamint a jubileumi kiállítás.



Az ország legnagyobb népművészeti fesztiválján, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által megrendezett Mesterségek Ünnepén, a budai Várban a népi parasztkonyha kellékeit ismerhetik meg az érdeklődők, a Várkert Bazárnál a frissen sült kenyér és az ország tortája mellett sült pecsenyékkel és gyümölcssörökkel várják a látogatókat.



Az ingyenesen látogatható rendezvény díszvendége Csehország, kiemelt témája pedig a népi parasztkonyha kellékei. A helyszínen mintegy ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg estig az érdeklődők, és csaknem száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket.



A program kiemelt témája idén a Petőfi-emlékévhez kapcsolódik "Befordultam a konyhára." címmel olyan konyhai eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók, amelyek a mai modern konyhának is hasznos tartozékai lehetnek. A standok kínálatában egyebek mellett fazekas termékek, samottos sütő- és főzőedények, lakás- és konyhai textilek, valamint vesszőből és csuhéból készült használati tárgyak láthatók.



Az érdeklődők megtekinthetik a többi között a népi faművesek, bőrművesek, mézeskalács-készítők, szalmafonók, ötvösök, fazekasok bemutatóit is.



A csehországi kézművesek standjánál többek között szövéssel, ütőfakészítéssel, hímzéssel és gyapjúfeldolgozással ismerkedhetnek meg a látogatók.



A programot számos színpadi produkció, táncos és zenés előadás kíséri, a népi gyerekjátszóházakban a legkisebbek a régi idők népi játékaival ismerkedhetnek meg.



A Dísz téri Fabatka Porta népi játszótéren bábszínházzal, mesemondókkal, gyerekkoncertekkel és tánctanítással, valamint kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket.



Délután a Szent István ünnepét köszöntő kenyérmegáldással, majd divatbemutatóval és táncházzal folytatódtak a programok a budai Vár polgárvárosi részén, a Tóth Árpád sétányon, a Táncsics Mihály és Tárnok utcában, valamint a Szentháromság tértől a Dísz térig.



Az estét a Fitos Dezső Társulat Embertánc című műsora zárja a Szentháromság téri nagyszínpadon.

Az ünnep alkalmából ingyenesen látogatható a Zenetörténeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri épülete, valamint a Budavári Palotában a Szent István-terem.



A Kossuth téren hosszú tömött sorban várakoznak az érdeklődők, hogy bejussanak Országházba, ahol az ünnep alkalmából egész nap ingyenesen tekinthető meg a Szent Korona, valamint a jubileumi Pannónia hajó kiállítás.



Szintén nagy érdeklődés mellett zajlik a Magyar Ízek utcája a Várkert bazár előtt, a Clark Ádám tértől egészen a Döbrentei térig, Az érdeklődők nagy sorban várakoztak arra, hogy megkóstolják a Szent István napi kenyeret, valamint az ország tortáit. A spicces füge névre keresztelt kreációt a nagy érdeklődés miatt három helyszínen is kínálják.



A Magyar Ízek Utcája kínálatában idén is több kézműves termék szerepel az ország és a Kárpát-medence tájairól, így például hatalmas üstökben rotyog a cigánykáposzta Bihartordáról, a káposztás paszuly Kárpátaljáról, a paradicsomos töltött káposzta Szabolcsból, de megkóstolható a sokác bableves, a bogyiszlói halászlé, a haltepertő és a csíptetett ponty is.



Az idei év központi témája a pecsenye, ennek jegyében két süldő malac forog a nyársakon a Lánchíd lábánál. A húsok mellett a kínálatban számos harcsából, süllőből, pisztrángól készült finomság is szerepel a kínálatban.



A három napos rendezvény résztvevői között élelmiszer-előállítók is szerepelnek, akik lekvárokat, gyógynövény-készítményeket, söröket, borokat, pálinkákat, sajtokat kínálnak.



Az idén 14. alkalommal megrendezett gasztro-kulturális vásárt a Bab Társulat produkciói és a Hagyományok Háza mesemondói színesítik a Várkert rakparton.



A szabadtéri színpadon délután Tóth Gabi lép fel, aki koncertje után megszegi Magyarország kenyerét, 18:30-tól a Jazz Because feldolgozásai csendülnek fel a színpadon, az este utolsó fellépője a Szirtes Folk Band lesz a tűzijáték előtt.



A Vigadó előtti téren, a Szent István-napi ünnepségsorozat legújabb helyszínén a látogatók három napon át bárzongorakoncertek sorát hallgathatták meg. A Vigadó Piano idei műsorának zárásaként vasárnap 19 órától Veres Mónika (Nika) lép fel "Napjaink popzenéje "elnevezésű zenés programjával.



A látogatók az itteni tematikus bárokban 80-féle ital közül választhatnak és megízlelhetik italkultúránk számos különlegességét.