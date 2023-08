Augusztus 20.

Az állami ünnepek mellett húsznál több helyszínen várják az érdeklődőket Budapesten

Az augusztus 20-i rendezvények gerincét az állami ünnepségek adják, emellett azonban a fesztiválprogramok is további húsznál több helyszínen várják az érdeklődőket Budapesten - közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a Szent István-napi díszünnepség és tisztavatás után az állami ünnepségsorozat légi parádéval folytatódik. Az Országházban egész nap ingyenes a Szent Korona megtekintése és az érdeklődők a jubileumi Pannónia hajó kiállítást is megtekinthetik. A Szent Jobb körmenet 17 órakor, a Tűz és fények játéka 21 órakor kezdődik.



A hamisítatlan fesztiválérzést ezúttal is olyan zenei rendezvények adják, mint a Retro Tabán, ahol délután előbb a Roy és Ádám Trió, majd a Bon-Bon, végül este a Neoton Família lép fel. A Road Movie Live programjai 16 órától kezdődnek a Műegyetem rakparton, Galaxisok-koncerttel. Ezt követően a Lord és a Tankcsapda is színpadra lép.



A komolyzene kedvelői a Panorama Classical helyszínén a XIX. század romantika dallamait hallgathatják a Szent István Király Szakgimnázium zenészeinek tolmácsolásában, részt vehetnek az Óbudai Danubia Zenekar produkcióin ütőhangszeres és rézfúvós formációkban. A Filozófusok kertjének háromnapos zenei kínálatát a Magyar Honvédség Központi Zenekarának esti koncertje zárja.



A Vigadó Piano színpadán Nyári Gyula, Nádas Gábor és Gábor S. Pál klasszikusait, míg Darvas Tamás Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael és Sting szerzeményeit tolmácsolja bárzongorán. Pikács István amerikai dallamokkal érkezik, majd a Kalmus Felicián trió filmzenei összeállítása hangzik el. Villás György és társai a '60-as évektől felidézik a magyar popzene történetét, végül Tolvai Renáta lép a közönség elé napjaink popzenei slágereivel.

Az elektronikus zene kínálatot a Szabadrét Fesztivál biztosítja, az Erzsébet téren vasárnap Vedat Akdag, az Indigo Theory, Peter Makto és Metha koncerteket láthat-hallhat a közönség.



A Művészkertben vasárnap kora délután a QJÚB - a kocka kibontása - irodalmi koncertszínház Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készített előadása várja a látogatókat, majd színpadra lép a Pajor Tamás-Bérczesi Róbert páros a SZÓZENE - irodalmi koncerttel. Este a PARONIM / Petőfi Kultplusz előadást, az OliverFromEarth & Heincz Gábor Biga könnyűzenei, irodalmi koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők.



A családi- és gasztro programok helyszínei közül a Varázsligetben a Vajdahunyad váránál a Varázsvár, a Tekergőtér, a Cirkuszi játszóház és a Pom Pom meséi játszóház, majd a Tűzmadarak vásári produkciói, a Tintaló bábjáték elődása, az Egyszervolt Mesezenekar koncertje és a Simorág TánCirkusz előadása kínál önfeledt kikapcsolódást a legkisebbeknek.



A Csárdafesztiválon nemcsak kiváló magyar ízek, de magyar dallamok is várják a közönséget. Zenél a Felvidéki Citera Zenekar, Kalina Enikő és Dócs Péter, a Szilvási Gipsy Band, Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, Buday Sándor és zenekara. A Jászság Népi Együttes és a Vadrózsa Táncegyüttes előadása pedig táncba hívja a közönséget. A Magyar Ízek Utcájának gasztro-kulturális vásárát a Bab Társulat produkciói és a Hagyományok Háza mesemondói színesítik. A Mesterségek Ünnepén a Budai Várban különleges népzenei koncertek sorozatát, többek között a Kármentő Zenekar, majd Pál István "Szalonna" és Bandája produkcióját láthatja a közönség, végül a Fitos Dezső Társulat Embertánc című műsora zárja az estét.



A történelem iránt érdeklődők a Hősök útján a Magyar Honvédség legújabb haditechnikai fejlesztéseit is bemutató interaktív kiállítást és a Hét sorsfordító döntés históriája hagyományőrző bemutatóját nézhetik meg napközben, míg az Alkotmány utcában a Szent Jobb és Aranyvonat Kiállítást és a Városok Sétánya kiállítást ejthetik útba az érdeklődők.



A részletes augusztus 20-i program a szentistvannap.hu weboldalon és mobilapplikáción is elérhető - hívták fel a figyelmet a szervezők.